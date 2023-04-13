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Оккупанты на Херсонщине захватывают бизнес, владельцы которого отказываются сотрудничать с рф - ЦНС

Оккупанты на Херсонщине захватывают бизнес, владельцы которого отказываются сотрудничать с рф - ЦНС

Киев • УНН

 • 630651 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Оккупанты в Херсонской области объявили о "национализации имущества украинских олигархов", то есть предприятий, которые отказались сотрудничать с рф. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, пишет УНН.

Цитата

"Оккупанты захватили предприятия и выдвинули условие "перерегистрации". Однако большая часть владельцев покинула регион в момент оккупации, а те, кто остались, отказались идти на сотрудничество", - отмечают в ЦНС.

Детали

Как говорится в сообщении, враг объявил захваченное имущество "брошенным" и начал процессы передачи в "управление Фонда госимущества". В дальнейшем такое имущество "приватизируют заново", а по факту просто передадут касательным к оккупационной администрации структурам, которые его разграбят.

В ЦНС отмечают, что все эти решения оккупантов юридически ничтожны и по факту речь идет о "легализации" мародерства на "законных основаниях".

Напомним

Ранее в Центре национального сопротивления сообщили, что оккупанты вывозят пенсионные дела жителей временно оккупированных территорий в рф.

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