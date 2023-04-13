ЦНС: російські загарбники вивозять пенсійні справи мешканців ТОТ до рф
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Окупанти вивозять документацію з пенсійних фондів тимчасово окупованих територій України, про це повідомили у Центрі національного спротиву, пише УНН.
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"Зокрема з Донеччини до рф вивозять пенсійні справи з усіх великих населених пунктів, які тимчасово захоплені ворогом. При цьому, москва поставила завдання вивезти всі справи до серпня", - зазначили у ЦНС.
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У Центрі спротиву зауважили, що такі дії ворог виправдовує "як нібито через технічну неспроможність обробити інформацію на ТОТ, а також для "полегшення евакуації" людей пенсійного віку".
Нагадаємо
Раніше в Центрі спротиву повідомили, що російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Луганщини "проводять перепис наявного житлового фонду". Все для того, щоб виявити житлові приміщення, які покинули місцеві під час повномасштабного вторгнення.