ЦНС: российские захватчики вывозят пенсионные дела жителей ВОТ в рф

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"В частности из Донецкой области в рф вывозят пенсионные дела из всех крупных населенных пунктов, которые временно захвачены врагом. При этом, москва поставила задачу вывезти все дела до августа", — отметили в ЦНС.

Дополнение

В Центре сопротивления говорят, что такие действия враг оправдывает "как якобы из-за технической неспособности обработать информацию на ВОТ, а также для "облегчения эвакуации" людей пенсионного возраста".

Напомним

Ранее в Центре сопротивления сообщили, что российские захватчики на временно оккупированных территориях Луганщины "проводят перепись имеющегося жилого фонда". Все для того, чтобы выявить жилые помещения, которые покинули местные во время полномасштабного вторжения.