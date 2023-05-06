В Энергодаре россияне полностью разграбили территорию "Электропивденмонтажа-10" - Генштаб

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"Российские оккупанты не перестают грабить граждан Украины и предприятия на временно захваченных территориях. В Энергодаре, по состоянию на 5 мая, на территории предприятия "Электропивденмонтаж-10" не осталось ни одного легкового автомобиля. Разграблен склад, а также вывезено станковое оборудование", - говорится в сообщении.

Напомним

Как сообщал ранее Центр национального сопротивления россияне в Энергодаре мародерят в учебных заведениях и детсадах.