В Энергодаре россияне полностью разграбили территорию "Электропивденмонтажа-10" - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В городе Энергодар, что в Запорожской области, российские захватчики полностью разграбили предприятие "Электропивденмонтаж-10", не осталось ни одного легкового автомобиля, об этом сообщают в Генштабе, передает УНН.
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"Российские оккупанты не перестают грабить граждан Украины и предприятия на временно захваченных территориях. В Энергодаре, по состоянию на 5 мая, на территории предприятия "Электропивденмонтаж-10" не осталось ни одного легкового автомобиля. Разграблен склад, а также вывезено станковое оборудование", - говорится в сообщении.
Напомним
Как сообщал ранее Центр национального сопротивления россияне в Энергодаре мародерят в учебных заведениях и детсадах.