ЦНС: оккупанты продолжают этнические чистки на ВОТ
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Оккупанты продолжают этнические чистки на временно оккупированных территориях, заселяя россиян на место депортированных украинцев. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, пишет УНН.
Цитата
"Россияне продолжают наследовать советские практики по этническим чисткам на временно оккупированных территориях Украины.
Они продолжают системную депортацию жителей за ВОТ под прикрытием эвакуации. Что является очередным признаком геноцида, который россияне проводят в отношении украинского населения", - говорится в сообщении.
Детали
В то же время отмечается, что на место коренных жителей оккупанты заселяют русских.
Например, в частности город Мелитополь покинули 60% коренных жителей и выехали на подконтрольную Украине территорию. Еще часть была депортирована. Зато на смену им прибывают граждане рф, которые в большинстве случаев имеют родственные связи с подразделениями вс рф и представителями оккупационных администраций.
Как сообщается, практически вся жилая недвижимость, покинутая коренными жителями, занята. В то же время россияне используют своих "переселенцев" для формирования пропагандистской картинки "новой мирной жизни".
Также в ЦНС отмечают, что оккупанты насильно выселяют из домов жителей Старобельска, которые отказались от российского паспорта.
Напомним
В ЦНС сообщили, что россияне планируют использовать "эвакуацию" для мобилизации мужчин с ВОТ.