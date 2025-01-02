Агрессор ввел новые ограничения для украинцев без российских паспортов

Захватчики лишают украинцев прав на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

С 1 января 2025 года оккупанты на захваченных территориях ввели новые ограничения для местного населения, которое отказывается от получения российских паспортов.

1. Лишение помощи

Украинцам без российских документов запрещен доступ к льготным медикаментам. Это особенно ударило по:

- пациентах с сердечно-сосудистыми заболеваниями;

- людях с астмой;

- больных диабетом.

2. Дефицит и высокие цены

Покупка лекарств стала возможной только за свой счет, но:

- большинство нужных препаратов невозможно найти из-за искусственного дефицита.

- если лекарства есть, их цена в 2-3 раза превышает рыночную.

3. Принуждение через издевательства

Террористы намеренно создают кризис, лишая украинцев базовых прав, чтобы заставить их получить российские паспорта.

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