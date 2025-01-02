Агрессор ввел новые ограничения для украинцев без российских паспортов
Киев • УНН
На временно оккупированных территориях с 2025 года украинцы без паспортов террористической страны потеряют доступ к льготным лекарствам. Оккупанты создают искусственный дефицит медикаментов и завышают цены в 2-3 раза.
Захватчики лишают украинцев прав на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.
Детали
С 1 января 2025 года оккупанты на захваченных территориях ввели новые ограничения для местного населения, которое отказывается от получения российских паспортов.
1. Лишение помощи
Украинцам без российских документов запрещен доступ к льготным медикаментам. Это особенно ударило по:
- пациентах с сердечно-сосудистыми заболеваниями;
- людях с астмой;
- больных диабетом.
2. Дефицит и высокие цены
Покупка лекарств стала возможной только за свой счет, но:
- большинство нужных препаратов невозможно найти из-за искусственного дефицита.
- если лекарства есть, их цена в 2-3 раза превышает рыночную.
3. Принуждение через издевательства
Террористы намеренно создают кризис, лишая украинцев базовых прав, чтобы заставить их получить российские паспорта.
Принудительная паспортизация: оккупанты на блокпостах намеренно портят украинские документы на ВОТ9 мая 2023, 23:21 • 1083585 просмотров