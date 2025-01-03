С марта оккупанты на ВОТ будут считать "мигрантами" украинцев, которые не обменяли паспорт на российский - ЦНС
Киев • УНН
С 5 марта оккупанты получат право входить в помещения украинцев на ВОТ, которые не сменили паспорт на российский. Таких граждан будут считать "мигрантами" и лишат базовых прав с 2025 года.
Российские захватчики «узаконили» репрессии на временно захваченных территориях Украины против гражданских жителей, которые не обменяли украинский паспорт на российский. Уже в марте оккупанты получат «право» врываться в помещения таких граждан. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.
Россияне «узаконили» репрессии против гражданских украинцев на ВОТ... Полицаи в рамках так называемого госконтроля за мигрантами получат право на доступ к жилью и другим помещениям, в которых фактически проживают такие «иностранцы». На самом же деле речь идет о тех «мигрантах», которые не обменяли украинский паспорт на российский,
Принятый в РФ новый закон, который позволит полицаям проникать в помещения украинцев на временно оккупированных территориях Украины, вступит в силу уже с 5 марта этого года, добавили в ЦНС.
Дополнение
В Центре напомнили, что Кремль усиливает репрессии против мирного населения Украины - уже с 1 января 2025 года оккупанты лишили базовых прав тех украинцев, которые отказались сменить гражданство. В частности, речь идет об ограничении доступа к жизненно необходимым лекарствам пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, астматиков и диабетиков.
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