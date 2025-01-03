Оккупанты вывезли из Мариуполя в Петербург 119 школьников "на перевоспитание" - Сопротивление
Киев • УНН
Оккупационные власти рф организовали вывоз 119 старшеклассников из оккупированного Мариуполя в Петербург. Детей ждут агитационные встречи с российскими пропагандистами для «перевоспитания» и ассимиляции.
Российские оккупационные силы организовали очередной выезд украинских школьников с временно оккупированного Мариуполя в россию. Об этом сообщает Центр нацсопротивления, пишет УНН.
На этот раз это 119 украинских школьников старших классов, которые пройдут "перевоспитание" во время агитационных встреч с российскими пропагандистами,
Оккупанты проводят систематические выезды украинских детей в рф с целью ассимиляции молодых украинцев в московскую идентичность. Таким образом молодежи навязывается их принадлежность к рф и нетерпимость к Украине и всему украинскому.
Бывают случаи, когда после таких "школьных экскурсий" во время каникул, дети не могли вернуться домой. Таким образом Кремль проводит геноцид украинцев и через похищения,
Напомним
На временно оккупированных территориях россияне запретили украинские рождественские традиции и празднование Николая. Оккупанты навязывают только "деда мороза" и проводят антизападную пропаганду среди детей.