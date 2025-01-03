Окупанти вивезли з Маріуполя до петербурга 119 школярів "на перевиховання" - Спротив

Російські окупаційні сили організували черговий виїзд українських школярів із тимчасово окупованого Маріуполя до росії. Про це повідомляє Центр нацспротиву, пише УНН.

Цього разу це 119 українських школярів старших класів, які пройдуть "перевиховання" під час агітаційних зустрічей з російськими пропагандистами, - йдеться у повідомленні.

Окупанти проводять систематичні виїзди українських дітей до рф з метою асиміляції молодих українців у московську ідентичність. Таким чином молоді нав’язується їх приналежність до рф та нетерпимість до України та всього українського.

Трапляються випадки, коли після таких "шкільних екскурсій" під час канікул, діти не могли повернутися додому. Таким чином Кремль проводить геноцид українців й через викрадення, - наголосили в Центрі нацспротиву.

Нагадаємо

На тимчасово окупованих територіях росіяни заборонили українські різдвяні традиції та святкування Миколая. Окупанти нав'язують лише "діда мороза" та проводять антизахідну пропаганду серед дітей.