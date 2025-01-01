Спротив: росіяни забороняють українські традиції на окупованих територіях

На тимчасово окупованих територіях загарбники заборонили українські різдвяні традиції та святкування Миколая, окупанти нав'язують лише "діда мороза" та проводять антизахідну пропаганду серед дітей, повідомили у Центрі національного спротиву, пише УНН.

Деталі

"росіяни забороняють українські традиції на ТОТ. Окупанти бояться навіть згадки про Україну. На тимчасово окупованих територіях України кремлівські "православні" знову вражають своєю абсурдністю: заборонено залучати до святкувань святого Миколая; відсутність колядників, вертепів, та навіть згадок про них стала новим "правилом"; на всіх заходах обов’язкові лише "дід мороз" і "снігурка", - повідомили у Спротиві у соцмережах.

Як вказано, "окупанти також провели пропагандистські "профілактики" з дітьми, дискредитуючи Санта Клауса та західних казкових героїв, намагаючись нав'язати свої штучні символи".

"Вороги не зможуть знищити українські традиції, адже вони в наших серцях. За кожен акт знущання над нашою культурою зрадники будуть покарані!" - наголосили у Спротиві.

кремль відправляє "культурних" діячів з росії на ТОТ – Центр нацспротиву