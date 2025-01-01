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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сопротивление: россияне запрещают украинские традиции на оккупированных территориях

Сопротивление: россияне запрещают украинские традиции на оккупированных территориях

Киев  •  УНН

 • 8945 просмотра

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На временно оккупированных территориях россияне запретили украинские рождественские традиции и празднование Николая. Оккупанты навязывают только «деда мороза» и проводят антизападную пропаганду среди детей.

На временно оккупированных территориях захватчики запретили украинские рождественские традиции и празднование Николая, оккупанты навязывают только "деда мороза" и проводят антизападную пропаганду среди детей, сообщили в Центре национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

"россияне запрещают украинские традиции на ВОТ. Оккупанты боятся даже упоминания об Украине. На временно оккупированных территориях Украины кремлевские "православные" снова поражают своей абсурдностью: запрещено привлекать к празднованию святого Николая; отсутствие колядников, вертепов, и даже упоминаний о них стало новым "правилом"; на всех мероприятиях обязательные только "дед мороз" и "снегурочка", - сообщили в Сопротивлении в соцсетях.

Как указано, "оккупанты также провели пропагандистские "профилактики" с детьми, дискредитируя Санта Клауса и западных сказочных героев, пытаясь навязать свои искусственные символы".

"Враги не смогут уничтожить украинские традиции, ведь они в наших сердцах. За каждый акт издевательства над нашей культурой предатели будут наказаны!" - отметили в Сопротивлении.

кремль отправляет "культурных" деятелей из россии на ВОТ - Центр нацсопротивления24 дек. 2024, 03:02 • 20873 просмотра

Алина Волянская

Алина Волянская

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