Сопротивление: россияне запрещают украинские традиции на оккупированных территориях

На временно оккупированных территориях захватчики запретили украинские рождественские традиции и празднование Николая, оккупанты навязывают только "деда мороза" и проводят антизападную пропаганду среди детей, сообщили в Центре национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

"россияне запрещают украинские традиции на ВОТ. Оккупанты боятся даже упоминания об Украине. На временно оккупированных территориях Украины кремлевские "православные" снова поражают своей абсурдностью: запрещено привлекать к празднованию святого Николая; отсутствие колядников, вертепов, и даже упоминаний о них стало новым "правилом"; на всех мероприятиях обязательные только "дед мороз" и "снегурочка", - сообщили в Сопротивлении в соцсетях.

Как указано, "оккупанты также провели пропагандистские "профилактики" с детьми, дискредитируя Санта Клауса и западных сказочных героев, пытаясь навязать свои искусственные символы".

"Враги не смогут уничтожить украинские традиции, ведь они в наших сердцах. За каждый акт издевательства над нашей культурой предатели будут наказаны!" - отметили в Сопротивлении.

кремль отправляет "культурных" деятелей из россии на ВОТ - Центр нацсопротивления