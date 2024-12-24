кремль отправляет "культурных" деятелей из россии на ВОТ - Центр нацсопротивления
Киев • УНН
Оккупанты запустили программу «Земский работник культуры» для привлечения 1100 россиян на ВОТ. За переезд предлагают 2 млн рублей, но желающих мало из-за понимания враждебного отношения местных.
россияне начали программу "Земский работник культуры", которая предусматривает завоз из рф работников в дома культуры в населенные пункты на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.
Детали
Отмечается, что в рамках программы враг планирует завести на временно оккупированные территории Украины 1,1 тыс. россиян. За согласие на переезд на ВОТ обещают 2 млн рублей единовременной выплаты (около $14 тыс).
Гастролеры будут работать в домах культуры и библиотеках. Преимущественно речь идет о селах и поселках. При том, пока желающих переезжать на ВОТ, несмотря на выплаты, не много, ведь россияне понимают. что здесь они враги и их карьера может быть недолгой
По информации ЦНС, причиной программы является отказ украинцев работать на врага и массовый выезд, что привело к дефициту кадров в отрасли.
Напомним,
На оккупированных территориях Донецкой области открывают центры популяризации русского языка и культуры. Оккупанты планируют разместить такие пропагандистские центры в каждой библиотеке региона.