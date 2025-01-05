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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты запускают «реестр контролируемых лиц» для украинцев без паспортов рф

Оккупанты запускают «реестр контролируемых лиц» для украинцев без паспортов рф

Киев  •  УНН

 • 6243 просмотра

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С 5 февраля на ВОТ заработает новый реестр для украинцев без российских паспортов. Им запретят пользоваться банками, регистрировать недвижимость и управлять транспортом без получения документов РФ.

Согласно формулировке относительно так называемого реестра контролируемых лиц, в него попадают иностранцы и люди без гражданства. Ведомственно об условиях: украинцы должны будут или выехать или получить "правовое основание для проживания".

Пишет УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.

С 5 февраля оккупанты запускают так называемый "реестр контролируемых лиц" для украинцев, которые отказались от российской макулатуры.

- информирует ЦНС.

Всем, кто не имеет российского паспорта, предлагают два пути:

1) Покинуть родной край.

2) Искать "правовое основание" для проживания.

ЦНС отмечает, что рф "запретят" тем украинцам, кто без паспорта страны-оккупанта следующее:

1) пользоваться банками,

2) регистрировать недвижимость,

3) управлять транспортом,

4) даже жениться.

Это не просто бюрократия - это принудительная паспортизация! Россия хочет юридически закрепить статус украинцев как "граждан империи" и уничтожить нашу идентичность. Центр национального сопротивления напоминает: Каждый, кто причастен к этому преступлению, понесет ответственность.

- подчеркивает Центр национального сопротивления

Напомним,

На временно оккупированных территориях Украины начались массовые полицейские рейды под предлогом проверки российских автогражданок. Оккупанты тщательно проверяют не только страховые полисы, но и личные документы водителей и пассажиров.

В Запорожской области в рядах оккупантов участились этнические конфликты - "АТЭШ"4 янв. 2025, 22:38 • 41287 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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