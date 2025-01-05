Оккупанты запускают «реестр контролируемых лиц» для украинцев без паспортов рф

Согласно формулировке относительно так называемого реестра контролируемых лиц, в него попадают иностранцы и люди без гражданства. Ведомственно об условиях: украинцы должны будут или выехать или получить "правовое основание для проживания".

Пишет УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.

С 5 февраля оккупанты запускают так называемый "реестр контролируемых лиц" для украинцев, которые отказались от российской макулатуры. - информирует ЦНС.

Всем, кто не имеет российского паспорта, предлагают два пути:

1) Покинуть родной край.

2) Искать "правовое основание" для проживания.

ЦНС отмечает, что рф "запретят" тем украинцам, кто без паспорта страны-оккупанта следующее:

1) пользоваться банками,

2) регистрировать недвижимость,

3) управлять транспортом,

4) даже жениться.

Это не просто бюрократия - это принудительная паспортизация! Россия хочет юридически закрепить статус украинцев как "граждан империи" и уничтожить нашу идентичность. Центр национального сопротивления напоминает: Каждый, кто причастен к этому преступлению, понесет ответственность. - подчеркивает Центр национального сопротивления

Напомним,

На временно оккупированных территориях Украины начались массовые полицейские рейды под предлогом проверки российских автогражданок. Оккупанты тщательно проверяют не только страховые полисы, но и личные документы водителей и пассажиров.

В Запорожской области в рядах оккупантов участились этнические конфликты - "АТЭШ"