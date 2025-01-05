Оккупанты запускают «реестр контролируемых лиц» для украинцев без паспортов рф
Киев • УНН
С 5 февраля на ВОТ заработает новый реестр для украинцев без российских паспортов. Им запретят пользоваться банками, регистрировать недвижимость и управлять транспортом без получения документов РФ.
Согласно формулировке относительно так называемого реестра контролируемых лиц, в него попадают иностранцы и люди без гражданства. Ведомственно об условиях: украинцы должны будут или выехать или получить "правовое основание для проживания".
Пишет УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.
С 5 февраля оккупанты запускают так называемый "реестр контролируемых лиц" для украинцев, которые отказались от российской макулатуры.
Всем, кто не имеет российского паспорта, предлагают два пути:
1) Покинуть родной край.
2) Искать "правовое основание" для проживания.
ЦНС отмечает, что рф "запретят" тем украинцам, кто без паспорта страны-оккупанта следующее:
1) пользоваться банками,
2) регистрировать недвижимость,
3) управлять транспортом,
4) даже жениться.
Это не просто бюрократия - это принудительная паспортизация! Россия хочет юридически закрепить статус украинцев как "граждан империи" и уничтожить нашу идентичность. Центр национального сопротивления напоминает: Каждый, кто причастен к этому преступлению, понесет ответственность.
Напомним,
На временно оккупированных территориях Украины начались массовые полицейские рейды под предлогом проверки российских автогражданок. Оккупанты тщательно проверяют не только страховые полисы, но и личные документы водителей и пассажиров.
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