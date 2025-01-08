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Загарбники на окупованих територіях заборонять українцям без паспортів рф одружуватися

Загарбники на окупованих територіях заборонять українцям без паспортів рф одружуватися

Київ • УНН

 • 21377 перегляди

З 5 лютого на окупованих територіях заборонять реєструвати шлюб без російського паспорта. З 2025 року окупанти планують примусово депортувати українців, які не отримали громадянство рф.

На тимчасово окупованих територіях українцям без російського паспорта заборонять реєструвати шлюб з 5 лютого. Крім того, з 2025 року окупанти планують примусову депортацію тих, хто не змінив громадянство на російське. Про це повідомив Центр національного спротиву, передає УНН.

Кремль пробив чергове дно у своєму намаганні повністю асимілювати населення тимчасово окупованих територій України. З 5 лютого українцям, які не отримали російський паспорт та не змінили громадянство, не можна буде узаконити свої стосунки

- йдеться у повідомленні ЦНС.

Окрім цього відповідно до нових окупаційних норм путінського закону "Про правове становище іноземних громадян у рф", з 2025 року до іноземців та осіб без громадянства, які не мають законних підстав для перебування на росії (тимчасово окуповані території України у тому числі), ворог буде застосовувати режим висилки.

Зазначається, що поліцаї у рамках так званого держконтролю за мігрантами отримують право на доступ до житла та інших приміщень, у яких фактично проживають такі українці, які не змінили громадянство.

Раніше 

Повідомлялось, що з 5 лютого на ТОТ запрацює новий реєстр для українців без російських паспортів. Їм заборонять користуватися банками, реєструвати нерухомість та керувати транспортом без отримання документів рф.

З березня окупанти на ТОТ вважатимуть "мігрантами" українців, які не обміняли паспорт на російський - ЦНС03.01.25, 03:02 • 81195 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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