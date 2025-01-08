Загарбники на окупованих територіях заборонять українцям без паспортів рф одружуватися
Київ • УНН
З 5 лютого на окупованих територіях заборонять реєструвати шлюб без російського паспорта. З 2025 року окупанти планують примусово депортувати українців, які не отримали громадянство рф.
На тимчасово окупованих територіях українцям без російського паспорта заборонять реєструвати шлюб з 5 лютого. Крім того, з 2025 року окупанти планують примусову депортацію тих, хто не змінив громадянство на російське. Про це повідомив Центр національного спротиву, передає УНН.
Кремль пробив чергове дно у своєму намаганні повністю асимілювати населення тимчасово окупованих територій України. З 5 лютого українцям, які не отримали російський паспорт та не змінили громадянство, не можна буде узаконити свої стосунки
Окрім цього відповідно до нових окупаційних норм путінського закону "Про правове становище іноземних громадян у рф", з 2025 року до іноземців та осіб без громадянства, які не мають законних підстав для перебування на росії (тимчасово окуповані території України у тому числі), ворог буде застосовувати режим висилки.
Зазначається, що поліцаї у рамках так званого держконтролю за мігрантами отримують право на доступ до житла та інших приміщень, у яких фактично проживають такі українці, які не змінили громадянство.
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Повідомлялось, що з 5 лютого на ТОТ запрацює новий реєстр для українців без російських паспортів. Їм заборонять користуватися банками, реєструвати нерухомість та керувати транспортом без отримання документів рф.
З березня окупанти на ТОТ вважатимуть "мігрантами" українців, які не обміняли паспорт на російський - ЦНС03.01.25, 03:02 • 81195 переглядiв