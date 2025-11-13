Окупанти на ТОТ Херсонщини відмовляють місцевим у лікуванні, медзаклади переповнені пораненими росіянами - "ОТПОР"
Київ • УНН
У Каховці та Чаплинці лікарні переповнені пораненими російськими військовими, місцевих мешканців не приймають. Щоб отримати допомогу, людей змушують їхати до Генічеська, що є довгим і важким шляхом.
Учасники руху громадянського опору "ОТПОР" повідомляють про критичну ситуацію з доступом до лікування місцевого населення. Про це інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що у Каховці та Чаплинці районні лікарні переповнені пораненими російськими військовими.
Звичайних мешканців не приймають та не лікують. Щоб отримати допомогу, людей змушують їхати до Генічеська - це довгий і важкий шлях
За словами активістів, окупанти ставлять життя і здоров'я своїх військових вище за потреби цивільного населення, повністю ігноруючи їх права на медичне забезпечення.
"Це пряме порушення всіх норм і правил, що призводить до страждань та потенційно смертельних випадків серед українців", - резюмують у руху.
Нагадаємо
На Херсонщині окупанти планують відновити та збудувати нові виправні заклади. Це має на меті створення мережі місць утримання для цивільних та військових-дезертирів.
