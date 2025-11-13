Окупанти на ТОТ Херсонщини відмовляють місцевим у лікуванні, медзаклади переповнені пораненими росіянами - "ОТПОР"

$42.010.06
12 листопада, 15:53
В четвер майже по всій Україні вимикатимуть світло протягом доби - Укренерго
12 листопада, 15:00
Міністр енергетики Гринчук подала у відставкуPhoto
12 листопада, 14:21
Перетин кордону Міндічем перевірили: у ДПСУ кажуть, усі документи були, обмежень про заборону виїзду щодо нього не встановлювалося
12 листопада, 13:55
"Міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах" — заява Зеленського
Ексклюзив
12 листопада, 13:38
Інцидент на матчі “Олександрія” - “Полісся”: що кажуть в поліції
12 листопада, 12:03
ЗСУ відійшли з позицій біля Рівнопілля на Запоріжжі
Ексклюзив
12 листопада, 07:33
Як підготувати організм до зими: поради лікарки-дієтологині
12 листопада, 06:19
Уряд відсторонив Галущенка від посади міністра юстиції
11 листопада, 15:57
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексвикладач харківського вишу розробляв рф креслення для створення "Гераней" – йому оголосили підозру12 листопада, 15:34
Демократи США оприлюднили документи Епштейна: Трамп "знав про дівчат"12 листопада, 15:49
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40
ЄС може завтра перерахувати Україні транш на 6 млрд євро12 листопада, 17:36
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у Ватикані20:00
Відбір на ЧС-2026: збірна України завтра зіграє проти Франції12 листопада, 14:08
МОН проведе вибори ректора Державного біотехнологічного університету впродовж пів року12 листопада, 11:10
Планування бюджету на різдвяні свята12 листопада, 11:09
Фініки: користь і шкода12 листопада, 08:20
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексклюзив
11 листопада, 14:28
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Денис Шмигаль
Ліндсі Грем
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Полтавська область
Ватикан
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у Ватикані20:00
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40
Готелі під брендом Marriott виселили гостей після банкрутства партнера Sonder 12 листопада, 09:10
Серіал "Чужий: Земля" продовжено на другий сезон12 листопада, 07:09
Люди майже не відрізняють створену ШІ музику від справжньої - опитування12 листопада, 06:57
Техніка
Фільм
Соціальна мережа
Опалення
Starlink

Окупанти на ТОТ Херсонщини відмовляють місцевим у лікуванні, медзаклади переповнені пораненими росіянами - "ОТПОР"

Київ • УНН

 • 1198 перегляди

У Каховці та Чаплинці лікарні переповнені пораненими російськими військовими, місцевих мешканців не приймають. Щоб отримати допомогу, людей змушують їхати до Генічеська, що є довгим і важким шляхом.

Окупанти на ТОТ Херсонщини відмовляють місцевим у лікуванні, медзаклади переповнені пораненими росіянами - "ОТПОР"

Учасники руху громадянського опору "ОТПОР" повідомляють про критичну ситуацію з доступом до лікування місцевого населення. Про це інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що у Каховці та Чаплинці районні лікарні переповнені пораненими російськими військовими.

Звичайних мешканців не приймають та не лікують. Щоб отримати допомогу, людей змушують їхати до Генічеська - це довгий і важкий шлях

- йдеться у повідомленні.

За словами активістів, окупанти ставлять життя і здоров'я своїх військових вище за потреби цивільного населення, повністю ігноруючи їх права на медичне забезпечення.

"Це пряме порушення всіх норм і правил, що призводить до страждань та потенційно смертельних випадків серед українців", - резюмують у руху.

Нагадаємо

На Херсонщині окупанти планують відновити та збудувати нові виправні заклади. Це має на меті створення мережі місць утримання для цивільних та військових-дезертирів.

Партія путіна вивозить українських дітей з ТОТ Херсонщини до новоросійська - ЦНС13.10.25, 07:43 • 3267 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніЗдоров'я
Війна в Україні
Генічеськ
Каховка
Херсонська область