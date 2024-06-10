В Крыму снова прогремели взрывы - СМИ

Во временно оккупированном Крыму в понедельник, 10 июня, снова были слышны взрывы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на "Суспільне".

Детали

Как сообщается, взрывы были слышны во временно оккупированном Скадовске.

Дополнение

Сегодня ночью силы обороны Украины нанесли успешные удары по одному зенитному ракетному дивизиону С-400 оккупантов в районе Джанкоя, а также двум вражеским зенитным ракетным дивизионам С-300 возле Черноморского и Евпатории.