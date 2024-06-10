В Криму знову пролунали вибухи - ЗМІ
Київ • УНН
У тимчасово окупованому Криму знову були чутні вибухи. За повідомленнями, гучно було в Скадовську.
В тимчасово окупованому Криму у понеділок, 10 червня, знову було чутно вибухи. Про це УНН повідомляє із посиланням на" Суспільне".
Деталі
Як повідомляється, вибухи було чутно у тимчасово окупованому Скадовську.
Доповнення
Сьогодні вночі Сили оборони України завдали успішних ударів по одному зенітному ракетному дивізіону С-400 окупантів в районі Джанкоя, а також двох ворожих зенітних ракетних дивізіонах С-300 біля Чорноморського та Євпаторії.