Пытки, истязания и унижения мирных жителей: прокуратура сообщила о подозрении десяти российским оккупантам

Прокуроры Херсонской областной прокуратуры заочно сообщили о подозрении десяти представителям вооруженных формирований РФ и "ДНР", а также сотрудникам фсб в жестоком обращении с гражданским населением и других нарушениях законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины). Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Подробности

По данным следствия, в августе 2022 года трое подозреваемых – сотрудники ФСБ и псевдополицейский – во временно оккупированном Бериславе пытали местных жителей. В захваченном изоляторе они более месяца держали мужчину в унизительных условиях, применяя пытки, в том числе удары электротоком;

Также в марте 2022 года трое участников незаконного вооруженного формирования так называемой "ДНР" пытали гражданского, обвиняя его в поддержке Украины. Потерпевший подвергся избиению, пыткам раскаленным металлом, его лишали еды и воды, содержали в антисанитарных условиях;

Еще четверо — сотрудники спецслужбы и военнослужащие ВС РФ — во временно оккупированных Херсоне, Белозерке и Скадовске проводили незаконные допросы местных жителей. Их избивали, пытали до потери сознания, принуждали к сотрудничеству, держали в непригодных для жизни помещениях без надлежащих санитарных условий - сообщила Генпрокуратура.

Расследование осуществляют следователи Управления СБУ в Херсонской области и ГУНП в области. Оперативное сопровождение обеспечивают подразделения УКР и ГВКР УСБУ.

