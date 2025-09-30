$41.320.16
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты
07:51 • 6174 просмотра
Глава Еврокомиссии: с Украиной есть договоренность о 2 млрд евро на дроны
Эксклюзив
07:25 • 9006 просмотра
Первые осенние заморозки: есть ли угроза для урожая фруктов и овощей
06:49 • 11342 просмотра
Еще два пакета в рамках PURL согласовываются с американской стороной - Зеленский
04:27 • 14946 просмотра
В Сумской области в результате удара дрона погибла вся семья с двумя детьми - ОВАPhoto
04:06 • 19585 просмотра
ЕС рассмотрит создание "стены дронов" и щита ПВО на встрече в Копенгагене - Bloomberg
Эксклюзив
29 сентября, 14:44 • 53767 просмотра
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
29 сентября, 13:55 • 55745 просмотра
Шестидневный блэкаут на ЗАЭС: в Госатомрегулировании предупредили о серьезных угрозах для ядерной и радиационной безопасности
Эксклюзив
29 сентября, 12:39 • 58644 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
29 сентября, 11:33 • 61157 просмотра
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться
В рф ликвидировали трех росгвардейцев, включая подполковника: ГУР показало видео

Киев • УНН

 • 3788 просмотра

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило о ликвидации подполковника "росгвардии" и еще двух оккупантов в РФ 27 сентября 2025 года. Операция состоялась вблизи населенного пункта Тамбукан Ставропольского края.

В рф ликвидировали трех росгвардейцев, включая подполковника: ГУР показало видео

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило о ликвидации подполковника "росгвардии" и еще двух оккупантов в рф, пишет УНН.

27 сентября 2025 года в результате успешной операции ГУР МО Украины при поддержке движения освобождения Кавказа ликвидированы трое "росгвардейцев" на территории государства-агрессора - вблизи населенного пункта Тамбукан Ставропольского края. Уничтожен подполковник "росгвардии", возглавлявший группу вражеского спецподразделения "Авангард", а также помощник и водитель главаря рашистов

- сообщили в ГУР в соцсетях, показав видео.

Как отмечается, группа оккупантов "двигалась на полигон, но так и не доехала".

ССО подтвердили поражение РЛС С-400 "Триумф" в оккупированном Крыму30.09.25, 10:55 • 1312 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеНовости Мира
Главное управление разведки Украины