В рф ликвидировали трех росгвардейцев, включая подполковника: ГУР показало видео
Киев • УНН
Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило о ликвидации подполковника "росгвардии" и еще двух оккупантов в РФ 27 сентября 2025 года. Операция состоялась вблизи населенного пункта Тамбукан Ставропольского края.
27 сентября 2025 года в результате успешной операции ГУР МО Украины при поддержке движения освобождения Кавказа ликвидированы трое "росгвардейцев" на территории государства-агрессора - вблизи населенного пункта Тамбукан Ставропольского края. Уничтожен подполковник "росгвардии", возглавлявший группу вражеского спецподразделения "Авангард", а также помощник и водитель главаря рашистов
Как отмечается, группа оккупантов "двигалась на полигон, но так и не доехала".
