В рф ликвидировали трех росгвардейцев, включая подполковника: ГУР показало видео

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило о ликвидации подполковника "росгвардии" и еще двух оккупантов в рф, пишет УНН.

27 сентября 2025 года в результате успешной операции ГУР МО Украины при поддержке движения освобождения Кавказа ликвидированы трое "росгвардейцев" на территории государства-агрессора - вблизи населенного пункта Тамбукан Ставропольского края. Уничтожен подполковник "росгвардии", возглавлявший группу вражеского спецподразделения "Авангард", а также помощник и водитель главаря рашистов - сообщили в ГУР в соцсетях, показав видео.

Как отмечается, группа оккупантов "двигалась на полигон, но так и не доехала".

