08:28
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты
07:51
Глава Еврокомиссии: с Украиной есть договоренность о 2 млрд евро на дроны
Эксклюзив
07:25
Первые осенние заморозки: есть ли угроза для урожая фруктов и овощей
06:49
Еще два пакета в рамках PURL согласовываются с американской стороной - Зеленский
04:27
В Сумской области в результате удара дрона погибла вся семья с двумя детьми - ОВА
04:06
ЕС рассмотрит создание "стены дронов" и щита ПВО на встрече в Копенгагене - Bloomberg
Эксклюзив
29 сентября, 14:44
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
29 сентября, 13:55
Шестидневный блэкаут на ЗАЭС: в Госатомрегулировании предупредили о серьезных угрозах для ядерной и радиационной безопасности
Эксклюзив
29 сентября, 12:39
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
29 сентября, 11:33
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться
ССО подтвердили поражение РЛС С-400 "Триумф" в оккупированном Крыму

Киев • УНН

 • 1312 просмотра

Силы спецопераций ВСУ подтвердили поражение ударными дронами радиолокационной станции ЗРК С-400 "Триумф" в оккупированном Крыму. РЛС, которая является "глазами" комплекса, была нейтрализована в ночь на 30 сентября.

ССО подтвердили поражение РЛС С-400 "Триумф" в оккупированном Крыму

Силы спецопераций ВСУ подтвердили поражение ударными дронами радиолокационной станции ЗРК С-400 "Триумф" на временно оккупированной территории Крыма, пишет УНН.

ССО поразили радиолокационную станцию ЗРК С-400 "Триумф" на ВОТ АР Крым

- сообщили в Силах спецопераций в соцсетях.

Как отмечается, подразделения Сил специальных операций поразили радиолокационную станцию российского зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" в ночь на 30 сентября.

"Символично, что дорогостоящая система ПВО врага, нацеленная, в частности, и против БПЛА, была нейтрализована ударными дронами ССО", - говорится в сообщении.

Как указано, радиолокационная станция является "глазами" комплекса С-400 "Триумф". Без элемента наблюдения и наведения вся система теряет свою боеспособность.

"Подразделения ССО продолжают наносить значительные поражения врагу, ускоряя его невозможность ведения дальнейших боевых действий", - сказано в сообщении.

ССО Украины уничтожили РЛС комплекса С-300 в оккупированном Крыму01.09.25, 09:40 • 3969 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Силы специальных операций Вооруженных сил Украины
Ракетная система С-400
Крым