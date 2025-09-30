ССО подтвердили поражение РЛС С-400 "Триумф" в оккупированном Крыму

Силы спецопераций ВСУ подтвердили поражение ударными дронами радиолокационной станции ЗРК С-400 "Триумф" на временно оккупированной территории Крыма, пишет УНН.

ССО поразили радиолокационную станцию ЗРК С-400 "Триумф" на ВОТ АР Крым - сообщили в Силах спецопераций в соцсетях.

Как отмечается, подразделения Сил специальных операций поразили радиолокационную станцию российского зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" в ночь на 30 сентября.

"Символично, что дорогостоящая система ПВО врага, нацеленная, в частности, и против БПЛА, была нейтрализована ударными дронами ССО", - говорится в сообщении.

Как указано, радиолокационная станция является "глазами" комплекса С-400 "Триумф". Без элемента наблюдения и наведения вся система теряет свою боеспособность.

"Подразделения ССО продолжают наносить значительные поражения врагу, ускоряя его невозможность ведения дальнейших боевых действий", - сказано в сообщении.

ССО Украины уничтожили РЛС комплекса С-300 в оккупированном Крыму