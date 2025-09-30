ССО підтвердили ураження РЛС С-400 "Тріумф" в окупованому Криму
Київ • УНН
Сили спецоперацій ЗСУ підтвердили ураження ударними дронами радіолокаційної станції ЗРК С-400 "Тріумф" в окупованому Криму. РЛС, яка є "очима" комплексу, була нейтралізована в ніч на 30 вересня.
Сили спецоперацій ЗСУ підтвердили ураження ударними дронами радіолокаційної станції ЗРК С-400 "Тріумф" на тимчасово окупованій території Криму, пише УНН.
ССО уразили радіолокаційну станцію ЗРК С-400 "Тріумф" на ТОТ АР Крим
Як зазначається, підрозділи Сил спеціальних операцій уразили радіолокаційну станцію російського зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф" у ніч на 30 вересня.
"Символічно, що дороговартісна система ППО ворога націлена, зокрема, і проти БПЛА, була нейтралізована ударними дронами ССО", - ідеться у повідомленні.
Як вказано, радіолокаційна станція є "очима" комплексу С-400 "Тріумф". Без елементу спостереження та наведення уся система втрачає свою боєздатність.
"Підрозділи ССО продовжують завдати значущих уражень ворогу, пришвидшуючи його неможливість ведення подальших бойових дій", - сказано у повідомленні.
