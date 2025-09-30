У рф ліквідували трьох росгвардійців, включаючи підполковника: ГУР показало відео
Київ • УНН
Головне управління розвідки Міноборони України повідомило про ліквідацію підполковника "росгвардії" та ще двох окупантів у рф 27 вересня 2025 року. Операція відбулася поблизу населеного пункту Тамбукан Ставропольського краю.
27 вересня 2025 року внаслідок успішної операції ГУР МО України за підтримки руху визволення Кавказу ліквідовано трьох "росгвардійців" на території держави-агресора - поблизу населеного пункту тамбукан ставропольського краю. Знищено підполковника "росґвардії", який очолював групу ворожого спецпідрозділу "авангард", а також помічника та водія ватажка рашистів
Як зазначається, група окупантів "рухалась на полігон, але так і не доїхала".
