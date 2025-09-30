Катування, тортури та приниження цивільних: прокуратура повідомила про підозру десятьом російським окупантам
Київ • УНН
Прокурори Херсонської обласної прокуратури заочно повідомили про підозру десятьом окупантам за жорстоке поводження з цивільним населенням. Окупанти катували українців електрострумом, розпеченим металом та утримували в нелюдських умовах.
Прокурори Херсонської обласної прокуратури заочно повідомили про підозру десятьом представникам збройних формувань рф та "днр", а також співробітникам фсб у жорстокому поводженні з цивільним населенням та інших порушеннях законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України). Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.
Деталі
За даними слідства у серпні 2022 року троє підозрюваних – співробітники фсб та псевдополіцейський – у тимчасово окупованому Бериславі катували місцевих жителів. У захопленому ізоляторі вони більше місяця тримали чоловіка у принизливих умовах, застосовуючи тортури, зокрема удари електрострумом;
Також у березні 2022 року троє учасників незаконного збройного формування так званої "днр" катували цивільного, звинувачуючи його у підтримці України. Потерпілий зазнав побиття, тортур розпеченим металом, його позбавляли їжі та води, утримували в антисанітарних умовах;
Ще четверо — співробітники спецслужби та військовослужбовці зс рф — у тимчасово окупованих Херсоні, Білозерці та Скадовську проводили незаконні допити місцевих жителів. Їх били, катували до втрати свідомості, примушували до співпраці, тримали у непридатних для життя приміщеннях без належних санітарних умов
Розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в Херсонській області та ГУНП в області. Оперативний супровід забезпечують підрозділи УКР та ГВКР УСБУ.
Нагадаємо
Шістьом російським генералам і полковникам оголосили підозру у воєнному злочині. Внаслідок атаки на Охтирку у 2022 році загинуло дев'ятеро мирних жителів, серед яких дитина, та пошкоджено цивільні об'єкти.
