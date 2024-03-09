Культура во время войны имеет большее значение, чем во время мира - Зеленский

Во время войны важны люди культуры, которые рассказывают об Украине, сохраняют память обо всем, через что проходит украинский народ, и возрождают то, что дает людям силы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на церемонии вручения Национальной премии имени Тараса Шевченко 2024 года, передает УНН.

Во время войны - даже больше, чем во время мира, - мы все должны помнить, что культура имеет значение. И люди культуры имеют значение. Все, кто говорит об Украине. Озвучивает то, что на сердце. Сохраняет все, через что мы идем. Возрождает то, что могло быть забытым, но - обновленное - дает людям силы, дает эмоции, - сказал Зеленский.

Он отметил, что украинцы прошли долгий путь, чтобы стать нацией, творцами своей культуры, государства и собственной судьбы

Чтобы человеческое сообщество стало нацией и государством, у лучших характеров в стране должны быть такие сердца, которым мало жить только для себя. Такие сердца говорят к тем, кто рядом. Заботятся. Учат - учат понимать. Объединяют. Защищают. Когда надо - спасают. И в итоге мы все узнаем друг друга, слышим друг друга, чувствуем, что мы украинцы, украинки, - добавил Зеленский.

Президент подчеркнул, что это стало возможным благодаря не только силе нашего оружия, но и силе сердец наших людей.

Которые в Мариуполе в самые страшные дни понимают: то, что они видят, они должны снять, сохранить для того, чтобы потом рассказать всему миру. Или человек, который не хочет, чтобы человеческая память потеряла увиденное где-то по дороге на Бахмут или пережитое в Скадовске, сейчас временно оккупированном. И который чувствует: должен записать это, рифмовать это мгновение, рифмовать эту боль. Или художник, который верит, что люди Украины, убитые на этой войне, сохранятся в эмоциях тех, кто жив. И который своей музыкой говорит об этом. Чтобы каждый живой в Украине помнил, о чем эта земля, о чем ее люди, о чем мысли мамы, которая здесь, в Украине, ждет сына или дочь - резюмировал глава государства.

Напомним

В субботу, 9 марта, президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил перечень лауреатов Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 2024 года.