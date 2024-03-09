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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Культура во время войны имеет большее значение, чем во время мира - Зеленский

Культура во время войны имеет большее значение, чем во время мира - Зеленский

Киев  •  УНН

9 марта 2024, 14:44  •  7229 просмотра

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Во время войны культура и люди культуры, которые рассказывают об Украине, сохраняют память и возрождают то, что дает людям силу, еще важнее, чем в мирное время, заявил президент Зеленский на церемонии вручения Национальной премии имени Тараса Шевченко.

Во время войны важны люди культуры, которые рассказывают об Украине, сохраняют память обо всем, через что проходит украинский народ, и возрождают то, что дает людям силы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на церемонии вручения Национальной премии имени Тараса Шевченко 2024 года, передает УНН.

Во время войны - даже больше, чем во время мира, - мы все должны помнить, что культура имеет значение. И люди культуры имеют значение. Все, кто говорит об Украине. Озвучивает то, что на сердце. Сохраняет все, через что мы идем. Возрождает то, что могло быть забытым, но - обновленное - дает людям силы, дает эмоции,

- сказал Зеленский.

Он отметил, что украинцы прошли долгий путь, чтобы стать нацией, творцами своей культуры, государства и собственной судьбы

Чтобы человеческое сообщество стало нацией и государством, у лучших характеров в стране должны быть такие сердца, которым мало жить только для себя. Такие сердца говорят к тем, кто рядом. Заботятся. Учат - учат понимать. Объединяют. Защищают. Когда надо - спасают. И в итоге мы все узнаем друг друга, слышим друг друга, чувствуем, что мы украинцы, украинки,

- добавил Зеленский.

Президент подчеркнул, что это стало возможным благодаря не только силе нашего оружия, но и силе сердец наших людей.

Которые в Мариуполе в самые страшные дни понимают: то, что они видят, они должны снять, сохранить для того, чтобы потом рассказать всему миру. Или человек, который не хочет, чтобы человеческая память потеряла увиденное где-то по дороге на Бахмут или пережитое в Скадовске, сейчас временно оккупированном. И который чувствует: должен записать это, рифмовать это мгновение, рифмовать эту боль. Или художник, который верит, что люди Украины, убитые на этой войне, сохранятся в эмоциях тех, кто жив. И который своей музыкой говорит об этом. Чтобы каждый живой в Украине помнил, о чем эта земля, о чем ее люди, о чем мысли мамы, которая здесь, в Украине, ждет сына или дочь

- резюмировал глава государства.

Напомним

В субботу, 9 марта, президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил перечень лауреатов Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 2024 года.

Павел Башинский

Павел Башинский

Культура
skadovskСкадовск
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
bakhmutБахмут
mariupolМариуполь
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