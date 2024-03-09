Шевченківська премія 2024: оголошено переможців
Київ • УНН
Президент Зеленський затвердив список лауреатів престижної Національної премії України імені Тараса Шевченка за 2024 рік, відзначивши художників, поетів, журналістів, композиторів, театральних діячів за видатний внесок у розвиток культури.
У суботу, 9 березня, президент України Володимир Зеленський своїм указом затвердив перелік лауреатів Національної премії України імені Тараса Шевченка 2024 року. Відповідний указ №143/2024 опубліковано на офіційному інтернет-представництві президента, передає УНН.
Деталі
Лауреати Шевченківської премії 2024
- Сусані Джамаладіновій (Джамалі), артистці, - за альбом "Qirim";
- Єрмоленку Андрію Івановичу, художникові, - за серію художніх робіт "Ukrainian resistance” (Український опір);
- Дмитру Лазуткіну, поетові, - за книгу поезій "Закладка";
- Євгену Малолєтці, Мстиславу Чернову, Василисі Степаненко, журналістам, - за серію журналістських матеріалів про облогу Маріуполя (репортажі, фото та відеорепортажі, розслідування та фільм "20 днів у Маріуполі");
- Кармеллі Цепколенко, композиторці, - за кантати "Читаючи історію" за поезією Оксани Забужко, "Звідки ти, чорна валко, пташина зграє?" за поезією Сергія Жадана, Дуель-Дует для скрипки та контрабасу, Симфонію № 5;
- Ярині Чорногуз, поетесі, - за книгу поезій "[dasein: оборона присутності]";
- Івану Уривському, режисерові-постановнику, Тетяні Овсійчук, художниці-постановниці, Сусанні Карпенко, хормейстерці, - за виставу "Конотопська відьма" за повістю Григорія Квітки-Основ’яненка Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.
Зазначається, що президент установив на 2023 рік розмір премії обсягом 429 тисяч гривень кожна.
Нагадаємо
4 березня Володимир Зеленський підписав указ про оголошення лауреатів найвищої культурної нагороди України - Національної премії імені Тараса Шевченка.