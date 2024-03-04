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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Зеленський підписав указ про присудження Шевченківської премії

Київ • УНН

 • 45491 перегляди

Президент Зеленський підписав указ про оголошення лауреатів найвищої культурної нагороди України - Національної премії імені Тараса Шевченка, який буде опублікований 9 березня.

Зеленський підписав указ про присудження Шевченківської премії

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка у 2024 році. Указ буде опубліковано 9 березня, повідомив Зеленський у вечірньому зверненні, передає УНН.

Підписав указ про Шевченківську премію, про присудження премії цього року. Лауреати – достойні. 9 березня указ буде опублікований. 

- заявив Зеленський.

Доповнення

Переможців найпрестижнішої української літературно-мистецької премії вже визначено. Відповідно заяву комітет з національної премії імені Тараса Шевченка оприлюднив на своєму офіційному сайті

Довідково

Національна премія України імені Тараса Шевченка - державна нагорода України, найвища в Україні творча відзнака за вагомий внесок у розвиток культури й мистецтва.

Кадрові зміни у військових: Зеленський призначив нового командувача Сил підтримки ЗСУ04.03.24, 18:57 • 25921 перегляд

Нагадаємо

У 2023 році Міністерство культури та інформаційної політики України провело нагородження лауреатів Шевченківської премії 2022 та 2023 років.

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