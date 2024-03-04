Кадрові зміни у військових: Зеленський призначив нового командувача Сил підтримки ЗСУ
Київ • УНН
Президент Зеленський замінив Дмитра Грегу на Олександра Яковця на посаді командувача Сил підтримки Збройних Сил України.
Президент України Володимир Зеленський звільнив ,Дмитра Грегу з посади командувача Сил підтримки ЗСУ. Його "крісло" зайняв Олександр Яковець. Відповідні укази вже опубліковані на сайті глави держави, передає УНН.
Призначити ЯКОВЦЯ Олександра Васильовича командувачем Сил підтримки Збройних Сил України.
Довідково
Олександр Яковець у структурі Командування Сил підтримки ЗСУ ще з 2020 року.
Раніше він обіймав посаду начальника управління інженерних військ.
До 2020 ж року Яковець очолював управління логістики, й виконував обов’язку заступника начальника штабу оперативного командування "Схід".
Зеленський змінив командувача Сил логістики ЗСУ, на посаду призначили Володимира Карпенка29.02.24, 20:48 • 123859 переглядiв