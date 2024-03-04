Кадровые изменения в военных: Зеленский назначил нового командующего Сил поддержки ВСУ
Киев • УНН
Президент Зеленский заменил Дмитрия Грегу на Александра Яковца на должности командующего Сил поддержки Вооруженных Сил Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Дмитрия Грегу с должности командующего Сил поддержки ВСУ. Его "кресло" занял Александр Яковец. Соответствующие указы уже опубликованы на сайте главы государства, передает УНН.
Назначить ЯКОВЦА Александра Васильевича командующим Сил поддержки Вооруженных Сил Украины.
Справочно
Александр Яковец в структуре Командования Сил поддержки ВСУ еще с 2020 года.
Ранее он занимал должность начальника управления инженерных войск.
До 2020 же года Яковец возглавлял управление логистики, и исполнял обязанности заместителя начальника штаба оперативного командования "Восток".
Зеленский сменил командующего Сил логистики ВСУ, на должность назначили Владимира Карпенко29 февраля 2024, 18:48 • 123541 просмотр
Кадровые изменения в военных: Зеленский назначил нового командующего Сил поддержки ВСУ
Президент Зеленский заменил Дмитрия Грегу на Александра Яковца на должности командующего Сил поддержки Вооруженных Сил Украины.
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