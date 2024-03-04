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Кадровые изменения в военных: Зеленский назначил нового командующего Сил поддержки ВСУ

Кадровые изменения в военных: Зеленский назначил нового командующего Сил поддержки ВСУ

Киев  •  УНН

4 марта 2024, 16:57  •  12705 просмотра

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Президент Зеленский заменил Дмитрия Грегу на Александра Яковца на должности командующего Сил поддержки Вооруженных Сил Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Дмитрия Грегу с должности командующего Сил поддержки ВСУ. Его "кресло" занял Александр Яковец. Соответствующие указы уже опубликованы на сайте главы государства, передает УНН.

Назначить ЯКОВЦА Александра Васильевича командующим Сил поддержки Вооруженных Сил Украины. 

- говорится в президентском Указе.

Справочно

Александр Яковец в структуре Командования Сил поддержки ВСУ еще с 2020 года.

Ранее он занимал должность начальника управления инженерных войск.

До 2020 же года Яковец возглавлял управление логистики, и исполнял обязанности заместителя начальника штаба оперативного командования "Восток".

Зеленский сменил командующего Сил логистики ВСУ, на должность назначили Владимира Карпенко29 февраля 2024, 18:48 • 123541 просмотр

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

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Кадровые изменения в военных: Зеленский назначил нового командующего Сил поддержки ВСУ

Президент Зеленский заменил Дмитрия Грегу на Александра Яковца на должности командующего Сил поддержки Вооруженных Сил Украины.

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Украинская полиция идентифицировала еще 25 коллаборационистов, которые присоединились к созданному россией "главному управлению МВД" в оккупированной Херсонской области и которым грозит до 15 лет заключения.

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Объявлено подозрение 25 "правоохранителям", которые перешли на сторону россиян на Херсонщине

ФК "Александрия" засчитано техническое поражение из-за участия в игре с "Шахтером" незаявленного футболиста

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ аннулировал результат ничьей 0:0 "Александрии" с "Шахтером" и вместо этого засчитал "Александрии" техническое поражение 0:3 из-за того, что в матче участвовал незаявленный игрок.

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ФК "Александрия" засчитано техническое поражение из-за участия в игре с "Шахтером" незаявленного футболиста

Биткоин вплотную приблизился к своему историческому максимуму и может продолжить расти

Биткоин близок к превышению своего исторического максимума в 68 тысяч долларов, установленного в ноябре 2021 года, поскольку его стоимость уже превысила 65 тысяч.

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Биткоин вплотную приблизился к своему историческому максимуму и может продолжить расти

За прошлый год уровень поддельных банкнот в Украине уменьшился - НБУ

Уровень поддельных банкнот в Украине снизился в 2023 году - 2,1 подделки на миллион гривен по сравнению с 2,2 в 2022 году, тогда как в ЕС подделки были почти в восемь раз выше, согласно данным Национального банка Украины.

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За прошлый год уровень поддельных банкнот в Украине уменьшился - НБУ

Аудит Минобороны: на Житомирщине обнаружили 30 тысяч турникетов, которые почти год лежат на складах

Почти 30 000 новых медицинских жгутов американского производства были найдены неиспользованными через 6 месяцев на складе украинской воинской части.

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Аудит Минобороны: на Житомирщине обнаружили 30 тысяч турникетов, которые почти год лежат на складах

Раннее наступление весны в Киеве обусловлено одной из самых теплых зим в истории

Раннее начало весны в Киеве было вызвано самой теплой зимой за всю историю наблюдений, которая началась на 37 дней раньше, чем в среднем.

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Раннее наступление весны в Киеве обусловлено одной из самых теплых зим в истории

За два года войны Правительство привлекло более 892 миллиардов гривен с продажи облигаций внутреннего государственного займа

Правительство Украины привлекло более 34 миллиардов гривен от продажи облигаций внутреннего государственного займа в январе-феврале 2024 года, превысив объемы погашения более чем на 20 миллиардов гривен.

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За два года войны Правительство привлекло более 892 миллиардов гривен с продажи облигаций внутреннего государственного займа

Количество министерств планируется сократить на треть - Шмыгаль

Премьер-министр объявил о планах сократить количество министерств на треть и уже сократил 20 000 вакансий на государственной службе в рамках реформ, направленных на оптимизацию работы правительства.

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Количество министерств планируется сократить на треть - Шмыгаль