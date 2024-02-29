Зеленский сменил командующего Сил логистики ВСУ, на должность назначили Владимира Карпенко
Киев • УНН
Президент Зеленский сменил командующего Тыловых войск Вооруженных Сил Украины, назначив на эту должность Владимира Карпенко.
Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего Сил логистики ВСУ. Возглавил ведомство Владимир Карпенко. Об этом стало известно из указа Президента опубликованном на сайте главы государства, передает УНН.
Детали
Отмечается, что Президент своим указом 137/2024 уволил с должности Олега Гуляка, и назначил вместо него Владимира Карпенко. Соответствующий указ о назначении Карпенко под номером №138/2024 уже на сайте Офиса Президента.
Дополнительно
Согласно архивным материалам Министерства обороны в 2021 году Карпенко занимал должность командующего логистики Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
Зеленский сменил командующего Сил логистики ВСУ, на должность назначили Владимира Карпенко
Президент Зеленский сменил командующего Тыловых войск Вооруженных Сил Украины, назначив на эту должность Владимира Карпенко.
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