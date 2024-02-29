Зеленський змінив командувача Сил логістики ЗСУ, на посаду призначили Володимира Карпенка
Київ • УНН
Президент Зеленський змінив командувача Тилових військ Збройних Сил України, призначивши на цю посаду Володимира Карпенка.
Президент України Володимир Зеленський змінив командувача Сил логістики ЗСУ. Очолив відомство Володимир Карпенко. Про це стало відомо з указу Президента опублікованому на сайті глави держави, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що Президент своїм указом 137/2024 звільнив з посади Олега Гуляка, та призначив замість нього Володимира Карпенка. Відповідний указ про призначення Карпенка під номером №138/2024 вже на сайті Офісу Президента.
Додатково
Згідно з архівними матеріалами Міністерства оборони у 2021 році Карпенко обіймав посаду командувача логістики Командування Сухопутних військ Збройних сил України.