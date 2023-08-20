У Бородянці відбулося нагородження лауреатів Шевченківської премії 2022 та 2023 років - МКІП
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. У неділю 20 серпня Міністерство культури та інформаційної політики України провело нагородження лауреатів Шевченківської премії 2022 та 2023 років. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram МКІП.
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«Символічно, що подія відбулась біля одного зі знакових місць російсько-української війни — розстріляного окупантами пам’ятника Кобзареві», - зазначає міністерство у Telegram.
Також, відповідно до повідомлення МКІП, під час нагородження т.в.о. Міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв наголосив, що сьогодні «ми є учасниками не просто культурно-мистецької акції чи церемонії вручення найвищої творчої премії України - ми є учасниками потужного дієвого акту культурного опору агресії, яка хотіла знищити та продовжує знищення української культури, мистецтва і людей, які творять, несуть в наше суспільство найвищі духовні цінності».
Деталі
Національну премію України імені Тараса Шевченка 2022 року присуджено:
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- у номінації «Кіномистецтво» — режисерці Катерині Горностай за фільм "Стоп-Земля";
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- у номінації «Літературознавство і мистецтвознавство» Григорію Грабовичу за цикл статей "Переосмислюючи Павла Тичину – переосмислюючи український модернізм";
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- у номінації «Література» за роман "Доця" Тамарі Горіха Зерня за роман "Доця";
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- у номінації «Візуальне мистецтво» митцю Микиті Кадану за персональну виставку "Камінь б’є камінь" та Тіберію Сільваші за інсталяцію "Крила";
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- у номінації "Журналістика, публіцистика" Миколі Рябчуку за книгу "Лексикон націоналіста та інші есеї";
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- у номінації «Театральне мистецтво» Тамарі Труновій, Наталці Ворожбит, Юрію Ларіонову, Андрію Ісаєнку та Валерії Ходос за виставу "Погані дороги" Київського академічного театру драмі та комедії на лівому березі Дніпра.
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Національну премію України імені Тараса Шевченка 2023 року присуджено:
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- у номінації «Кіномистецтво» режисерці Ірині Цілик за документальний фільм "Земля блакитна, ніби апельсин";
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- у номінації «Література» поетесі Катерині Калитко за книгу поезій "Орден мовчальниць";
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- у номінації «Музичне мистецтво» Компаніченку Тарасу Вікторовичу, Бережнюку Максиму Павловичу, Данилейку Северину Володимировичу, Криську Ярославу Андрійовичу, Охрімчуку Сергію Михайловичу, виконавцям гурту "Хорея Козацька" – за аудіоальбом "Пісні Української революції";
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- у номінації «Літературознавство і мистецтвознавство» Михайлу Назаренку за книгу "Крім "Кобзаря". Антологія української літератури. 1792 – 1883" у двох частинах;
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- у номінації «Журналістика, публіцистика» Віталію Портникову за публіцистичні статті та виступи останніх років.
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Довідково
Національна премія Украни імені Тараса Шевченка , яка часто згадується просто як Шевченківська премія, — державна нагорода України, найвища в Україні творча відзнака за вагомий внесок у розвиток культури й мистецтва. Вона встановлена для нагородження за найвидатніші твори літератури й мистецтва, публіцистики й журналістики, які є духовним надбанням українського народу, пропагують високі гуманістичні ідеали, збагачують історичну пам'ять народу, його національну свідомість і самобутність, спрямовані на державотворення й демократизацію українського суспільства.