У Бородянці відбулося нагородження лауреатів Шевченківської премії 2022 та 2023 років - МКІП

Цитата

«Символічно, що подія відбулась біля одного зі знакових місць російсько-української війни — розстріляного окупантами пам’ятника Кобзареві», - зазначає міністерство у Telegram.

Також, відповідно до повідомлення МКІП, під час нагородження т.в.о. Міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв наголосив, що сьогодні «ми є учасниками не просто культурно-мистецької акції чи церемонії вручення найвищої творчої премії України - ми є учасниками потужного дієвого акту культурного опору агресії, яка хотіла знищити та продовжує знищення української культури, мистецтва і людей, які творять, несуть в наше суспільство найвищі духовні цінності».

Деталі

Національну премію України імені Тараса Шевченка 2022 року присуджено:



у номінації «Кіномистецтво» — режисерці Катерині Горностай за фільм "Стоп-Земля";



у номінації «Літературознавство і мистецтвознавство» Григорію Грабовичу за цикл статей "Переосмислюючи Павла Тичину – переосмислюючи український модернізм";



у номінації «Література» за роман "Доця" Тамарі Горіха Зерня за роман "Доця";



у номінації «Візуальне мистецтво» митцю Микиті Кадану за персональну виставку "Камінь б’є камінь" та Тіберію Сільваші за інсталяцію "Крила";



у номінації "Журналістика, публіцистика" Миколі Рябчуку за книгу "Лексикон націоналіста та інші есеї";



у номінації «Театральне мистецтво» Тамарі Труновій, Наталці Ворожбит, Юрію Ларіонову, Андрію Ісаєнку та Валерії Ходос за виставу "Погані дороги" Київського академічного театру драмі та комедії на лівому березі Дніпра.



Національну премію України імені Тараса Шевченка 2023 року присуджено:



у номінації «Кіномистецтво» режисерці Ірині Цілик за документальний фільм "Земля блакитна, ніби апельсин";



у номінації «Література» поетесі Катерині Калитко за книгу поезій "Орден мовчальниць";



у номінації «Музичне мистецтво» Компаніченку Тарасу Вікторовичу, Бережнюку Максиму Павловичу, Данилейку Северину Володимировичу, Криську Ярославу Андрійовичу, Охрімчуку Сергію Михайловичу, виконавцям гурту "Хорея Козацька" – за аудіоальбом "Пісні Української революції";



у номінації «Літературознавство і мистецтвознавство» Михайлу Назаренку за книгу "Крім "Кобзаря". Антологія української літератури. 1792 – 1883" у двох частинах;



у номінації «Журналістика, публіцистика» Віталію Портникову за публіцистичні статті та виступи останніх років.



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Довідково

Національна премія Украни імені Тараса Шевченка , яка часто згадується просто як Шевченківська премія, — державна нагорода України, найвища в Україні творча відзнака за вагомий внесок у розвиток культури й мистецтва. Вона встановлена для нагородження за найвидатніші твори літератури й мистецтва, публіцистики й журналістики, які є духовним надбанням українського народу, пропагують високі гуманістичні ідеали, збагачують історичну пам'ять народу, його національну свідомість і самобутність, спрямовані на державотворення й демократизацію українського суспільства.