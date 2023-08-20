В Бородянке состоялось награждение лауреатов Шевченковской премии 2022 и 2023 годов - МКИП

Цитата

«Символично, что событие состоялось возле одного из знаковых мест российско-украинской войны — расстрелянного оккупантами памятника Кобзарю», - отмечает министерство в Telegram.

Также, согласно сообщению МКИП, во время награждения и.о. Министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев отметил, что сегодня «мы являемся участниками не просто культурно-художественной акции или церемонии вручения высшей творческой премии Украины - мы являемся участниками мощного действенного акта культурного сопротивления агрессии, которая хотела уничтожить и продолжает уничтожение украинской культуры, искусства и людей, которые творят, несут в наше общество высокие духовные ценности».

Детали

Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко 2022 года присуждена:



в номинации «Киноискусство» — режиссеру Екатерине Горностай за фильм "Стоп-Земля";



в номинации «Литературоведение и искусствоведение» Григорию Грабовичу за цикл статей "Переосмысливая Павла Тычину – переосмысливая украинский модернизм";



в номинации «Литература» за роман "Доця" Тамаре Гориха Зерня за роман "Доця";



в номинации «Визуальное искусство» художнику Никите Кадану за персональную выставку "Камень б’есть камень" и Тиберию Сильваши за инсталляцию "Крылья";



в номинации "Журналистика, публицистика" Николаю Рябчуку за книгу "Лексикон националиста и другие эссе";



в номинации «Театральное искусство» Тамаре Труновой, Наталье Ворожбит, Юрию Ларионову, Андрею Исаенко и Валерии Ходос за спектакль "Плохие дороги" Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра.



Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко 2023 года присуждена:



в номинации «Киноискусство» режиссеру Ирине Цилык за документальный фильм "Земля голубая, будто апельсин";



в номинации «Литература» поэтессе Екатерине Калитко за книгу стихов "Орден молчальниц";



в номинации «Музыкальное искусство» Компаниченко Тарасу Викторовичу, Бережнюку Максиму Павловичу, Данилейко Северину Владимировичу, Крысько Ярославу Андреевичу, Охримчуку Сергею Михайловичу, исполнителям группы "Хорея Козацкая" – за аудиоальбом "Песни Украинской революции";



в номинации «Литературоведение и искусствоведение» Михаилу Назаренко за книгу "Кроме "Кобзаря". Антология украинской литературы. 1792 – 1883" в двух частях;



в номинации «Журналистика, публицистика» Виталию Портникову за публицистические статьи и выступления последних лет.



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Справочно

Национальная премия Украны имени Тараса Шевченко, которая часто упоминается просто как Шевченковская премия, — государственная награда Украины, высшая в Украине творческая награда за весомый вклад в развитие культуры и искусства. Она установлена для награждения за выдающиеся произведения литературы и искусства, публицистики и журналистики, которые являются духовным достоянием украинского народа, пропагандируют высокие гуманистические идеалы, обогащают историческую память народа, его национальное сознание и самобытность, направленные на создание государства и демократизацию украинского общества.