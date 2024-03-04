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Зеленский подписал указ о присуждении Шевченковской премии

Зеленский подписал указ о присуждении Шевченковской премии

Киев  •  УНН

4 марта 2024, 18:49  •  8713 просмотра

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Президент Зеленский подписал указ об объявлении лауреатов высшей культурной награды Украины - Национальной премии имени Тараса Шевченко, который будет опубликован 9 марта.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присуждении Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко в 2024 году. Указ будет опубликован 9 марта, сообщил Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.

Подписал указ о Шевченковской премии, о присуждении премии в этом году. Лауреаты - достойные. 9 марта указ будет опубликован. 

- заявил Зеленский.

Дополнение

Победители самой престижной украинской литературно-художественной премии уже определены. Соответствующее заявление комитет по национальной премии имени Тараса Шевченко обнародовал на своем официальном сайте

Справочно

Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко - государственная награда Украины, высшая в Украине творческая награда за весомый вклад в развитие культуры и искусства.

Кадровые изменения в военных: Зеленский назначил нового командующего Сил поддержки ВСУ4 марта 2024, 16:57 • 17152 просмотра

Напомним

В 2023 году Министерство культуры и информационной политики Украины провело награждение лауреатов Шевченковской премии 2022 и 2023 годов.

Павел Башинский

Павел Башинский

ПолитикаКультура
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
Зеленський підписав указ про присудження Шевченківської премії
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Зеленский подписал указ о присуждении Шевченковской премии

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