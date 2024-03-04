Зеленский подписал указ о присуждении Шевченковской премии

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присуждении Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко в 2024 году. Указ будет опубликован 9 марта, сообщил Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.

Подписал указ о Шевченковской премии, о присуждении премии в этом году. Лауреаты - достойные. 9 марта указ будет опубликован. - заявил Зеленский.

Дополнение

Победители самой престижной украинской литературно-художественной премии уже определены. Соответствующее заявление комитет по национальной премии имени Тараса Шевченко обнародовал на своем официальном сайте

Справочно

Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко - государственная награда Украины, высшая в Украине творческая награда за весомый вклад в развитие культуры и искусства.

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Напомним

В 2023 году Министерство культуры и информационной политики Украины провело награждение лауреатов Шевченковской премии 2022 и 2023 годов.