Зеленский подписал указ о присуждении Шевченковской премии
Киев • УНН
Президент Зеленский подписал указ об объявлении лауреатов высшей культурной награды Украины - Национальной премии имени Тараса Шевченко, который будет опубликован 9 марта.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присуждении Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко в 2024 году. Указ будет опубликован 9 марта, сообщил Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.
Подписал указ о Шевченковской премии, о присуждении премии в этом году. Лауреаты - достойные. 9 марта указ будет опубликован.
Дополнение
Победители самой престижной украинской литературно-художественной премии уже определены. Соответствующее заявление комитет по национальной премии имени Тараса Шевченко обнародовал на своем официальном сайте
Справочно
Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко - государственная награда Украины, высшая в Украине творческая награда за весомый вклад в развитие культуры и искусства.
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Напомним
В 2023 году Министерство культуры и информационной политики Украины провело награждение лауреатов Шевченковской премии 2022 и 2023 годов.
Зеленский подписал указ о присуждении Шевченковской премии
Президент Зеленский подписал указ об объявлении лауреатов высшей культурной награды Украины - Национальной премии имени Тараса Шевченко, который будет опубликован 9 марта.
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