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Визначили переможців Шевченківської премії 2024

Визначили переможців Шевченківської премії 2024

Київ • УНН

 • 27432 перегляди

Комітет визначив лауреатів Національної премії України імені Тараса Шевченка за 2024 рік, але оголосить імена та твори лише після публікації указу Президента.

Переможців найпрестижнішої української літературно-мистецької премії вже визначено. Відповідно заяву комітет з національної премії імені Тараса Шевченка   оприлюднив на своєму офіційному сайті, передає УНН.

Втім, імена переможців та творів у Комітеті оголосять лише після оприлюднення Указу Президента України про присудження Національної премії України імені Тараса Шевченкам за 2024 рік.

6 лютого відбувся третій тур конкурсу серед літературно-мистецьких творів, висунутих на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2024 року. Члени Комітету, розглянувши літературно-мистецькі твори у семи номінаціях, шляхом таємного голосування, визначили переможців конкурсу у номінаціях: "Література", "Публіцистика, журналістика", "Музичне мистецтво", "Театральне мистецтво" і "Візуальні мистецтва".

– повідомили у Комітеті премії.

Деталі

Відповідно до регламенту присудження премії, Секретаріат Комітету найближчим часом внесе подання про присудження Національної премії та проєкт відповідного Указу Президента України.

Після оприлюднення Указу глави держави про присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка за 2024 рік, на офіційному сайті Комітету буде опубліковано перелік літературно-мистецьких творів і їхніх авторів, удостоєних вищої державної нагороди у гуманітарній сфері.

Зазначається, що для лауреатів вже готуються Дипломи і Почесні знаки, що будуть їм вручені під час урочистих заходів з нагоди 210-річниці з Дня народження Великого Кобзаря. Тоді ж вони отримають й грошову частину Національної премії в розмірі, який щороку визначає Президент України за пропозицією Комітету.

Довідково

Національна премія України імені Тараса Шевченка або Шевченківська премія — це державна нагорода України, найвища в Україні творча відзнака за вагомий внесок у розвиток культури й мистецтва. Заснована 1961 року.

Національна премія встановлена для нагородження за найвидатніші твори літератури й мистецтва, публіцистики й журналістики, які є вершинним духовним надбанням Українського народу, утверджують високі гуманістичні ідеали, збагачують історичну пам'ять народу, його національну свідомість і самобутність, спрямовані на державотворення й демократизацію українського суспільства.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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