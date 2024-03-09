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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Шевченковская премия 2024: объявлены победители

Шевченковская премия 2024: объявлены победители

Киев  •  УНН

9 марта 2024, 13:52  •  2399 просмотра

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Президент Зеленский утвердил список лауреатов престижной Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко за 2024 год, отметив художников, поэтов, журналистов, композиторов, театральных деятелей за выдающийся вклад в развитие культуры.

В субботу, 9 марта, президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил перечень лауреатов Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 2024 года. Соответствующий указ №143/2024 опубликован на официальном интернет-представительстве президента, передает УНН.

Детали

Лауреаты Шевченковской премии 2024 года

  • Сусане Джамаладиновой (Джамале), артистке, - за альбом "Qirim";
  • Ермоленко Андрею Ивановичу, художнику, - за серию художественных работ "Ukrainian resistance" (Украинское сопротивление);
  • Дмитрию Лазуткину, поэту, - за книгу стихов "Закладка";
  • Евгению Малолетке, Мстиславу Чернову, Василисе Степаненко, журналистам, - за серию журналистских материалов об осаде Мариуполя (репортажи, фото и видеорепортажи, расследования и фильм "20 дней в Мариуполе");
  • Кармелле Цепколенко, композитору, - за кантаты "Читая историю" по поэзии Оксаны Забужко, "Откуда ты, черная валко, птица сыграет?" по поэзии Сергея Жадана, Дуэль-Дуэт для скрипки и контрабаса, Симфонию № 5;
  • Ярине Черногуз, поэтессе, - за книгу стихов "[dasein: оборона присутствия]";
  • Ивану Урывскому, режиссеру-постановщику, Татьяне Овсийчук, художнице-постановщице, Сусанне Карпенко, хормейстеру, - за спектакль "Конотопская ведьма" по повести Григория Квитки-Основьяненко Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.

Отмечается, что президент установил на 2023 год размер премии объемом 429 тысяч гривен каждая.

Напомним

4 марта Владимир Зеленский подписал указ об объявлении лауреатов высшей культурной награды Украины - Национальной премии имени Тараса Шевченко.

Павел Башинский

Павел Башинский

Культура
kievskii-natsionalnii-universitet-imeni-tarasa-shevchenkoКиевский национальный университет имени Тараса Шевченко
taras-shevchenkoТарас Шевченко
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
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