Шевченковская премия 2024: объявлены победители
Киев • УНН
Президент Зеленский утвердил список лауреатов престижной Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко за 2024 год, отметив художников, поэтов, журналистов, композиторов, театральных деятелей за выдающийся вклад в развитие культуры.
В субботу, 9 марта, президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил перечень лауреатов Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 2024 года. Соответствующий указ №143/2024 опубликован на официальном интернет-представительстве президента, передает УНН.
Детали
Лауреаты Шевченковской премии 2024 года
- Сусане Джамаладиновой (Джамале), артистке, - за альбом "Qirim";
- Ермоленко Андрею Ивановичу, художнику, - за серию художественных работ "Ukrainian resistance" (Украинское сопротивление);
- Дмитрию Лазуткину, поэту, - за книгу стихов "Закладка";
- Евгению Малолетке, Мстиславу Чернову, Василисе Степаненко, журналистам, - за серию журналистских материалов об осаде Мариуполя (репортажи, фото и видеорепортажи, расследования и фильм "20 дней в Мариуполе");
- Кармелле Цепколенко, композитору, - за кантаты "Читая историю" по поэзии Оксаны Забужко, "Откуда ты, черная валко, птица сыграет?" по поэзии Сергея Жадана, Дуэль-Дуэт для скрипки и контрабаса, Симфонию № 5;
- Ярине Черногуз, поэтессе, - за книгу стихов "[dasein: оборона присутствия]";
- Ивану Урывскому, режиссеру-постановщику, Татьяне Овсийчук, художнице-постановщице, Сусанне Карпенко, хормейстеру, - за спектакль "Конотопская ведьма" по повести Григория Квитки-Основьяненко Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.
Отмечается, что президент установил на 2023 год размер премии объемом 429 тысяч гривен каждая.
Напомним
4 марта Владимир Зеленский подписал указ об объявлении лауреатов высшей культурной награды Украины - Национальной премии имени Тараса Шевченко.
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