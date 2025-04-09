Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

Услуги по питанию курсантов двух военных институтов обойдутся в 45 миллионов гривен - ГОТ заключил контракты на второй квартал

Государственный оператор тыла заключил контракты на 45,2 миллиона гривен на услуги по питанию курсантов военных институтов Национального авиационного университета и Киевского национального университета имени Тараса Шевченко на второй квартал 2024 года, с экономией 24% и 23% по сравнению с довоенными ценами.