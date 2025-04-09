Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

Руководство КНУ имени Шевченко уволило профессора Никиту Василенко из-за его высказываний о «голодных» на секс украинках. Решение базируется на выводах ученого совета и нарушениях Этического кодекса университета.
Ректор КНУ сообщил о предстоящем увольнении профессора Никиты Василенко из-за нарушения этического кодекса. Комиссия признала его высказывания о «голодных украинках» неэтичными.
Ректор КНУ инициировал рассмотрение дела профессора Никиты Василенко из-за его высказываний о "голодных на секс украинках". Комиссия по вопросам этики может вынести решение об увольнении преподавателя 26 декабря.
Киевский национальный университет начал рассмотрение дела профессора Никиты Василенко из-за его пророссийских высказываний. Комиссия по вопросам этики проведет анализ ситуации и примет соответствующие решения согласно законодательству.
Студпарламент Института журналистики КНУ отказался сотрудничать с администрацией до увольнения профессора Василенко. Причиной стали его пророссийские и сексистские высказывания о миротворцах и украинских женщинах.
Елена Дума, глава АРМА, отрицает обвинения в отсутствии опыта для руководства агентством. Она ссылается на свою золотую медаль, юридическое образование и опыт работы.
В Кривом Роге обнаружено тело Дмитрия Шевчика, бывшего гендиректора ЦГОКа и кандидата на должность городского головы. Шевчика нашли мертвым 8 октября.
Мироновский краеведческий музей реализует проект по оцифровке традиционной одежды конца XIX - начала XX века. Собрано около 40 образцов одежды и 50 интерьерных вещей из 20 сел громады.
Киевский городской совет присвоил звание «Почетный гражданин города Киева» 15 выдающимся киевлянам. Среди награжденных - Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, писательница Оксана Забужко и другие выдающиеся деятели культуры, науки и военного дела.
"Государственный оператор тыла" заключил контракты на 458 миллионов гривен с 8 украинскими производителями на поставку свежего хлеба и хлебобулочных изделий отдельно от каталога продуктов питания для Вооруженных Сил Украины.
Государственный оператор тыла заключил контракты на 45,2 миллиона гривен на услуги по питанию курсантов военных институтов Национального авиационного университета и Киевского национального университета имени Тараса Шевченко на второй квартал 2024 года, с экономией 24% и 23% по сравнению с довоенными ценами.
22-летний кинооператор Олесь Самчук, который в прошлом году окончил университет и служил в аэроразведке под позывным "Каркаде", погиб во время вражеского обстрела на Донецком направлении 11 марта, за несколько дней до запланированной свадьбы.
В этом году россия выделила рекордное финансирование на информационную войну и операции против Украины, включая дезинформационные кампании, заказные статьи и усилия, направленные на недопущение получения Украиной оружия.
Президент Зеленский утвердил список лауреатов престижной Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко за 2024 год, отметив художников, поэтов, журналистов, композиторов, театральных деятелей за выдающийся вклад в развитие культуры.
В киевской оранжерее Ботанического сада им. Фомина зацвела 200-летняя пальма Ливингстона, которая является старейшим представителем своего вида в Европе.
Украинская певица Мария Сур вышла в финал шведского конкурса Melodifestivalen с песней "When I'm Gone" и может представить Швецию на Евровидении 2024 года.
Марина Безрукова назначена директором Агентства по вопросам оборонных закупок Украины. Это первый шаг в реформировании агентства в соответствии со стандартами НАТО и предотвращения коррупции в сфере оборонных закупок.