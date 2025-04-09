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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 25884 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пророссийские высказывания профессора КНУ: университет начал рассмотрение дела

Киевский национальный университет начал рассмотрение дела профессора Никиты Василенко из-за его пророссийских высказываний. Комиссия по вопросам этики проведет анализ ситуации и примет соответствующие решения согласно законодательству.

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Студенты КНУ им. Шевченко требуют увольнения профессора Василенко

Студпарламент Института журналистики КНУ отказался сотрудничать с администрацией до увольнения профессора Василенко. Причиной стали его пророссийские и сексистские высказывания о миротворцах и украинских женщинах.

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Управлять АРМА легко, если имеешь золотую медаль: глава агентства Дума рассказала, как стала экспертом по розыску активов

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В Кривом Роге найден мертвым экс-гендиректор ЦГОКа - СМИ

В Кривом Роге обнаружено тело Дмитрия Шевчика, бывшего гендиректора ЦГОКа и кандидата на должность городского головы. Шевчика нашли мертвым 8 октября.

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