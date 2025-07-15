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Фольклорист, профессор и новый языковой омбудсмен: что известно об Елене Ивановской
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Фольклорист, профессор и новый языковой омбудсмен: что известно об Елене Ивановской
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Фольклорист, профессор и новый языковой омбудсмен: что известно об Елене Ивановской

Киев • УНН

 • 2752 просмотра

Кабинет министров 15 июля назначил Елену Ивановскую Уполномоченным по защите государственного языка. Она заменит на этом посту Тараса Кременя, который занимал его с 8 июля 2020 года.

Фольклорист, профессор и новый языковой омбудсмен: что известно об Елене Ивановской

Кабинет министров на заседании 15 июля назначил Елену Ивановскую на должность Уполномоченного по защите государственного языка. УНН рассказывает, что известно об Ивановской, которая заменит на этой должности Тараса Кременя.

Детали

Как сообщал УНН, Кабинет министров Украины назначил на должность Уполномоченного по защите государственного языка Елену Ивановскую.

Елена Ивановская — украинская фольклористка, профессор кафедры фольклористики КНУ имени Тараса Шевченко, заместитель директора Института филологии КНУ имени Тараса Шевченко по воспитательной работе.

Окончила в 1990 году филологический факультет, в 1995 году — аспирантуру кафедры фольклористики Киевского университета.

В 1996 году защитила кандидатскую диссертацию "Фольклористическая деятельность Анны Барвинок", в 2007 году - докторскую диссертацию "Субъектно-образная система фольклора: категориальный аспект".

С 2005 года работает в КНУ. Автор около 100 научных, в том числе 17 научно-методических, работ, учебных пособий, учебника и учебных программ по методике преподавания фольклора, этнопедагогики, украинской этнографии, обычного права, украинского народного творчества, теории фольклора.

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Дополнение

Уполномоченный по защите государственного языка — должностное лицо, защищающее статус украинского языка как государственного, а также право граждан на его использование во всех сферах публичной жизни и на всей территории Украины.

Должность уполномоченного по защите государственного языка создана законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", вступившим в действие с 16 июля 2019 года.

С 8 июля 2020 года должность языкового омбудсмена занимал Тарас Креминь. 2 июля этого года Кабмин уволил Кременя с занимаемой должности. Решение вступило в силу 8 июля.

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Отметим, что в июне активисты опубликовали обращение с призывом повторно назначить Тараса Кременя на должность языкового омбудсмена. Активисты критиковали кандидатуру Ивановской из-за того, что она якобы не соответствует требованиям закона, так как не имеет опыта правозащитной деятельности или защиты государственного языка

Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявлял, что подал на должность языкового омбудсмена кандидатуру профессора Киевского Национального университета Елены Ивановской. Лубинец отмечал, что Тарас Креминь должен уйти согласно законодательству нашего государства.

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Павел Башинский

Павел Башинский

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Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
Украина
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