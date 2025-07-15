В Україні призначено нового мовного омбудсмена. Посаду отримала Олена Івановська

Кабінет міністрів України призначив на посаду Уповноваженого із захисту державної мови Олену Івановську. Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук, пише УНН.

Призначено Івановську Олену Петрівну на посаду Уповноваженого із захисту державної мови - повідомив Мельничук.

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Уповноважений із захисту державної мови — посадова особа, що захищає статус української мови як державної, а також право громадян на її використання в усіх сферах публічного життя та на всій території України.

Посада уповноваженого із захисту державної мови створена законом "Про забезпечення функціонування української мови як державної", що вступив в дію з 16 липня 2019 року.

З 8 липня посаду мовного омбудсмена обіймав Тарас Кремінь.