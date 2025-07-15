В Україні призначено нового мовного омбудсмена. Посаду отримала Олена Івановська
Київ • УНН
Кабінет міністрів України призначив Олену Івановську Уповноваженим із захисту державної мови. Ця посада захищає статус української мови та право громадян на її використання.
Кабінет міністрів України призначив на посаду Уповноваженого із захисту державної мови Олену Івановську. Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук, пише УНН.
Призначено Івановську Олену Петрівну на посаду Уповноваженого із захисту державної мови
Додамо
Уповноважений із захисту державної мови — посадова особа, що захищає статус української мови як державної, а також право громадян на її використання в усіх сферах публічного життя та на всій території України.
Посада уповноваженого із захисту державної мови створена законом "Про забезпечення функціонування української мови як державної", що вступив в дію з 16 липня 2019 року.
З 8 липня посаду мовного омбудсмена обіймав Тарас Кремінь.