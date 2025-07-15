В Україні призначено нового мовного омбудсмена. Посаду отримала Олена Івановська

$41.840.05
48.900.06
ukenru
Авіаційна галузь тримає небо: Україна може стати форпостом технологій або втратити ще одну стратегічну сферу
Ексклюзив
15 липня, 12:51 • 49877 перегляди
Авіаційна галузь тримає небо: Україна може стати форпостом технологій або втратити ще одну стратегічну сферу
15 липня, 10:57 • 91623 перегляди
У скільки українцям обійдеться навчання за кордоном: топ-10 іноземних вишів
15 липня, 10:52 • 55148 перегляди
ВР схвалила продовження мобілізації - нардеп
15 липня, 10:23 • 89962 перегляди
2,5 мільйона на обвинуваченого у хабарництві: українці фінансують комфорт нардепа Кузьміних
Ексклюзив
15 липня, 07:14 • 61815 перегляди
Посилення тиску з боку Трампа не вплине на плани путіна - політолог
15 липня, 06:35 • 109900 перегляди
Кадрові перестановки: нардеп розкрив можливий склад нового Кабміну
14 липня, 18:23 • 75753 перегляди
“Колосальний досвід точно буде корисним”: Зеленський натякнув про призначення Шмигаля міністром оборони
14 липня, 15:55 • 102268 перегляди
17 систем Patriot вже готується до відправки в Україні - Трамп
14 липня, 15:24 • 77063 перегляди
Трамп анонсує 100% мита для рф, якщо за 50 днів не буде угоди про припинення вогню в Україні
14 липня, 15:00 • 57248 перегляди
Оголошу незабаром: Свириденко про пропозиції щодо кандидатур членів уряду
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2м/с
38%
746мм
Популярнi новини
У кремлі прокоментували заяву Трампа щодо посилення санкцій проти рф15 липня, 12:44 • 35897 перегляди
Азілія Бенкс звинуватила Конора Макгрегора у сексуальних домаганнях і оприлюднила інтимні фото бійця15 липня, 13:05 • 29401 перегляди
Маріуполь охопила масштабна пожежа: вогонь дістався до новобудов окупантів15 липня, 13:31 • 21149 перегляди
Американець, який коригував удари по українських військових, отримав російський паспорт15:43 • 15792 перегляди
Понад пʼять місяців без рішення: маркетингові договори досі під забороною, а ринок чекає на чіткі правила16:31 • 15918 перегляди
Публікації
Defence City на фінішній прямій до голосування: хто стане резидентом нової моделі підтримки оборонно-промислового комплексу?18:14 • 6618 перегляди
Понад пʼять місяців без рішення: маркетингові договори досі під забороною, а ринок чекає на чіткі правила16:31 • 16014 перегляди
Авіаційна галузь тримає небо: Україна може стати форпостом технологій або втратити ще одну стратегічну сферу
Ексклюзив
15 липня, 12:51 • 49881 перегляди
У скільки українцям обійдеться навчання за кордоном: топ-10 іноземних вишів15 липня, 10:57 • 91630 перегляди
2,5 мільйона на обвинуваченого у хабарництві: українці фінансують комфорт нардепа Кузьміних15 липня, 10:23 • 89966 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Шмигаль Денис Анатолійович
Роберт Фіцо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Білий дім
Крим
Реклама
УНН Lite
Трамп привласнив собі оригінальний трофей Клубного чемпіонату світу, а “Челсі” отримає копію14:33 • 11329 перегляди
Азілія Бенкс звинуватила Конора Макгрегора у сексуальних домаганнях і оприлюднила інтимні фото бійця15 липня, 13:05 • 29483 перегляди
Невидану музику Бейонсе викрали з авто під час туру Cowboy Carter15 липня, 08:20 • 65836 перегляди
Новий "Супермен" перевершив "Людину зі сталі" за зборами, попри критику прихильників MAGA14 липня, 11:18 • 71294 перегляди
У Дубровнику знайшли судно XVIII століття під час прокладання трубопроводу13 липня, 10:58 • 74215 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Financial Times
БМ-21 «Град»
Ан-178

В Україні призначено нового мовного омбудсмена. Посаду отримала Олена Івановська

Київ • УНН

 • 990 перегляди

Кабінет міністрів України призначив Олену Івановську Уповноваженим із захисту державної мови. Ця посада захищає статус української мови та право громадян на її використання.

В Україні призначено нового мовного омбудсмена. Посаду отримала Олена Івановська

Кабінет міністрів України призначив на посаду Уповноваженого із захисту державної мови Олену Івановську. Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук, пише УНН.  

Призначено Івановську Олену Петрівну на посаду Уповноваженого із захисту державної мови 

- повідомив Мельничук.

Додамо

Уповноважений із захисту державної мови — посадова особа, що захищає статус української мови як державної, а також право громадян на її використання в усіх сферах публічного життя та на всій території України.

Посада уповноваженого із захисту державної мови створена законом "Про забезпечення функціонування української мови як державної", що вступив в дію з 16 липня 2019 року.

З 8 липня посаду мовного омбудсмена обіймав Тарас Кремінь.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

СуспільствоПолітика
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9