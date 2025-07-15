В Украине назначен новый языковой омбудсмен. Должность получила Елена Ивановская
Киев • УНН
Кабинет министров Украины назначил Елену Ивановскую Уполномоченным по защите государственного языка. Эта должность защищает статус украинского языка и право граждан на его использование.
Кабинет министров Украины назначил на должность Уполномоченного по защите государственного языка Елену Ивановскую. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.
Назначена Ивановская Елена Петровна на должность Уполномоченного по защите государственного языка
Добавим
Уполномоченный по защите государственного языка — должностное лицо, защищающее статус украинского языка как государственного, а также право граждан на его использование во всех сферах публичной жизни и на всей территории Украины.
Должность уполномоченного по защите государственного языка создана законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", вступившим в действие с 16 июля 2019 года.
С 8 июля должность языкового омбудсмена занимал Тарас Креминь.