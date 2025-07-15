В Украине назначен новый языковой омбудсмен. Должность получила Елена Ивановская

Кабинет министров Украины назначил на должность Уполномоченного по защите государственного языка Елену Ивановскую. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.

Назначена Ивановская Елена Петровна на должность Уполномоченного по защите государственного языка - сообщил Мельничук.

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Уполномоченный по защите государственного языка — должностное лицо, защищающее статус украинского языка как государственного, а также право граждан на его использование во всех сферах публичной жизни и на всей территории Украины.

Должность уполномоченного по защите государственного языка создана законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", вступившим в действие с 16 июля 2019 года.

С 8 июля должность языкового омбудсмена занимал Тарас Креминь.