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Лубинец сообщил, кто может стать следующим языковым омбудсменом

Киев • УНН

 • 170 просмотра

Омбудсмен Дмитрий Лубинец подал кандидатуру профессора Киевского Национального университета Елены Ивановской на должность языкового омбудсмена. Он отметил, что действующий омбудсмен Тарас Креминь должен уйти с должности согласно законодательству.

Лубинец сообщил, кто может стать следующим языковым омбудсменом

Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что подал на должность языкового омбудсмена кандидатуру профессора Киевского Национального университета Елены Ивановской. Он подчеркнул во время пресс-конференции, что действующий языковой омбудсмен Тарас Креминь должен уйти согласно законодательству нашего государства, сообщает корреспондент УНН.

Детали

Я подал кандидатуру Ивановской Елены Петровны. Она является профессором, доктором наук. Она является преподавателем Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. В 2022 году я подписал меморандум с этим вузом, мы провели много совместных мероприятий, я увидел ее в работе. На мой взгляд, это человек, который всю свою профессиональную жизнь защищает украинский язык

- сообщил Лубинец.

Омбудсмен подчеркнул, что он подал кандидатуру Елены Ивановской согласно своим полномочиям и по всем необходимым критериям.

При всем уважении к действующему языковому омбудсмену, я в пределах своих полномочий, на основании критериев, выполнил нормы законодательства Украины, и в установленном порядке подал кандидатуру госпожи Ивановской

- подчеркнул Лубинец.

По словам Лубинца, некоторые народные депутаты просили его подать кандидатуру действующего языкового омбудсмена Тараса Креминя, но он уже подал кандидатуру Елены Ивановской.

Кое-кто из народных депутатов запустил официальное обращение ко мне, чтобы я подал именно кандидатуру господина Тараса. Мой ответ очень прост: во-первых, истек срок, во-вторых, я выполнил нормы действующего законодательства и в предусмотренный для этого срок кандидатуру уже подал

- подчеркнул Лубинец.

Дополнение

Языковой омбудсмен Тарас Креминь сообщил об уменьшении доли людей, считающих украинский родным языком. Среди учащихся показатель снизился на 17%, родителей - на 11%, учителей - на 8%.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Обществополитика
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
Украина
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