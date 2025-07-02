Лубинец сообщил, кто может стать следующим языковым омбудсменом

Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что подал на должность языкового омбудсмена кандидатуру профессора Киевского Национального университета Елены Ивановской. Он подчеркнул во время пресс-конференции, что действующий языковой омбудсмен Тарас Креминь должен уйти согласно законодательству нашего государства, сообщает корреспондент УНН.

Я подал кандидатуру Ивановской Елены Петровны. Она является профессором, доктором наук. Она является преподавателем Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. В 2022 году я подписал меморандум с этим вузом, мы провели много совместных мероприятий, я увидел ее в работе. На мой взгляд, это человек, который всю свою профессиональную жизнь защищает украинский язык

Омбудсмен подчеркнул, что он подал кандидатуру Елены Ивановской согласно своим полномочиям и по всем необходимым критериям.

При всем уважении к действующему языковому омбудсмену, я в пределах своих полномочий, на основании критериев, выполнил нормы законодательства Украины, и в установленном порядке подал кандидатуру госпожи Ивановской

По словам Лубинца, некоторые народные депутаты просили его подать кандидатуру действующего языкового омбудсмена Тараса Креминя, но он уже подал кандидатуру Елены Ивановской.

Кое-кто из народных депутатов запустил официальное обращение ко мне, чтобы я подал именно кандидатуру господина Тараса. Мой ответ очень прост: во-первых, истек срок, во-вторых, я выполнил нормы действующего законодательства и в предусмотренный для этого срок кандидатуру уже подал