Лубінець повідомив, хто може стати наступним мовним омбудсманом

$41.820.04
49.410.42
ukenru
"Може стати ланкою в корупційній історії": експерт попереджає про наслідки рішення АРМА про передачу "Гуліверу" компанії "Алакор Сіті"
Ексклюзив
14:12 • 17660 перегляди
"Може стати ланкою в корупційній історії": експерт попереджає про наслідки рішення АРМА про передачу "Гуліверу" компанії "Алакор Сіті"
13:11 • 20603 перегляди
Україна має зброю до кінця літа: далі можливий критичний момент - Bild
12:33 • 24977 перегляди
Митрополита упц мп Онуфрія позбавили українського громадянства - СБУ
Ексклюзив
11:52 • 52837 перегляди
Без медосвіти, але з "інтересом": як депутат Кузьміних без профільної освіти реформує фармринок
Ексклюзив
11:29 • 33036 перегляди
Бойова авіація на межі можливостей: що думають експерти про використання Мі-8 на війні в Україні
2 липня, 09:18 • 34730 перегляди
ЗСУ стримують спроби рф перетнути межу Донецької і Дніпропетровської областей - Генштаб
Ексклюзив
2 липня, 08:30 • 45924 перегляди
"Не злити путіна": політолог пояснив, чим продиктоване рішення США про скорочення постачання озброєння Україні
2 липня, 08:15 • 85645 перегляди
Чи є реальна загроза Дніпру: Буданов озвучив відповідь
2 липня, 07:10 • 40779 перегляди
Відсутність нових санкцій США дозволяє рф поповнювати свій бюджет для війни - NYT
Ексклюзив
2 липня, 06:39 • 46129 перегляди
Отруєння на Вінниччині: серед постраждалих 9 дітей
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
5м/с
40%
749мм
Популярнi новини
Харків уночі зазнав удару рф дроном: показали наслідки2 липня, 05:59 • 30487 перегляди
Правоохоронці Києва затримали чоловіка, який вдарив співачку Тоню Матвієнко2 липня, 07:17 • 27247 перегляди
Віллу легендарного кутюр’є Лагерфельда під Парижем продали за 4,7 мільйона євро2 липня, 07:53 • 66720 перегляди
Келлог відкинув закиди про "обіцянку" лукашенку щодо ударів по рф10:07 • 22051 перегляди
Ліки не здешевшали: чому фармреформа лише заплутала ринок13:18 • 31737 перегляди
Публікації
"Може стати ланкою в корупційній історії": експерт попереджає про наслідки рішення АРМА про передачу "Гуліверу" компанії "Алакор Сіті"
Ексклюзив
14:12 • 17658 перегляди
Україна стикається з правовими ризиками в експлуатації радянської авіатехніки – наявна системна проблема13:43 • 15587 перегляди
Ліки не здешевшали: чому фармреформа лише заплутала ринок13:18 • 32070 перегляди
Без медосвіти, але з "інтересом": як депутат Кузьміних без профільної освіти реформує фармринок
Ексклюзив
11:52 • 52836 перегляди
Благодійність — це не романтика, а відповідальність: Благодійниця Лоліта Кузіна про скандал із Назарієм Гусаковим та довіру до зборів
Ексклюзив
2 липня, 06:24 • 99982 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Шмигаль Денис Анатолійович
Кирило Буданов
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Масуд Пезешкіян
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Чернігівська область
Катар
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Зірка "Зоряного шляху: Ентерпрайз" Пітер-Генрі Шредер помер у віці 90 років14:57 • 3336 перегляди
Педро Паскаль уперше вийшов у світ після суперечки з Роулінг і опинився в епіцентрі уваги фанатів14:39 • 4004 перегляди
Серіал "Ведмідь" отримав продовження на п'ятий сезон12:56 • 8516 перегляди
Віллу легендарного кутюр’є Лагерфельда під Парижем продали за 4,7 мільйона євро2 липня, 07:53 • 66943 перегляди
Тейлор Свіфт купує гігантський браслет дружби від New Orleans Eras Tour за $13 тис1 липня, 15:11 • 44036 перегляди
Актуальне
Шахед-136
YouTube
Bild
MIM-104 Patriot
M270 (РСЗВ)

Лубінець повідомив, хто може стати наступним мовним омбудсманом

Київ • УНН

 • 195 перегляди

Омбудсман Дмитро Лубінець подав кандидатуру професорки Київського Національного університету Олени Івановської на посаду мовного омбудсмана. Він зазначив, що чинний омбудсман Тарас Кремінь має піти з посади згідно із законодавством.

Лубінець повідомив, хто може стати наступним мовним омбудсманом

Омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що подав на посаду мовного омбудсмана кандидатуру професорки Київського Національного університету Олени Івановської. Він наголосив під час пресконференції, що діючий мовний омбудсман Тарас Кремінь має піти згідно з законодавством нашої держави, повідомляє кореспондент УНН.

Деталі

Я подав кандидатуру Івановської Олени Петрівни. Вона є професоркою, доктором наук. Вона є викладачко Київського національного університету імені Тараса Шевченка. В 2022 році я підписав меморандум з цим вишем, ми провели багато спільних заходів, я побачив її в роботі. На мій погляд, це людина, яка все своє професійне життя захищає українську мову

- повідомив Лубінець.

Омбудсман наголосив, що він подав кандидатуру Олени Івановської згідно зі своїми повноваженнями та за усіма необхідними критеріями.

При всій повазі до діючого мовного омбудсмана, я в межах своїх повноважень, на підставі критеріїв, виконав норми законодавства України, і у встановленому порядку подав кандидатуру пані Івановської

- наголосив Лубінець.

За словами Лубінця, деякі народні депутати просили його подати кандидатуру діючого мовного омбудсмана Тараса Креміня, але він вже подав кандидатуру Олени Івановської.

Дехто з народних депутатів запустив офіційне звернення до мене, щоб я подав саме кандидатуру пана Тараса. Моя відповідь дуже проста: по перше закінчився строк, подруге я виконав норми діючого законодавства і в передбачуваний для цього строк кандидатуру вже подав

- підкреслив Лубінець.

Доповнення

Мовний омбудсман Тарас Кремінь повідомив про зменшення частки людей, які вважають українську рідною мовою. Серед учнів показник знизився на 17%, батьків - на 11%, вчителів - на 8%.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

СуспільствоПолітика
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9