Лубінець повідомив, хто може стати наступним мовним омбудсманом

Омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що подав на посаду мовного омбудсмана кандидатуру професорки Київського Національного університету Олени Івановської. Він наголосив під час пресконференції, що діючий мовний омбудсман Тарас Кремінь має піти згідно з законодавством нашої держави, повідомляє кореспондент УНН.

Я подав кандидатуру Івановської Олени Петрівни. Вона є професоркою, доктором наук. Вона є викладачко Київського національного університету імені Тараса Шевченка. В 2022 році я підписав меморандум з цим вишем, ми провели багато спільних заходів, я побачив її в роботі. На мій погляд, це людина, яка все своє професійне життя захищає українську мову