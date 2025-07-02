Лубінець повідомив, хто може стати наступним мовним омбудсманом
Київ • УНН
Омбудсман Дмитро Лубінець подав кандидатуру професорки Київського Національного університету Олени Івановської на посаду мовного омбудсмана. Він зазначив, що чинний омбудсман Тарас Кремінь має піти з посади згідно із законодавством.
Омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що подав на посаду мовного омбудсмана кандидатуру професорки Київського Національного університету Олени Івановської. Він наголосив під час пресконференції, що діючий мовний омбудсман Тарас Кремінь має піти згідно з законодавством нашої держави, повідомляє кореспондент УНН.
Деталі
Я подав кандидатуру Івановської Олени Петрівни. Вона є професоркою, доктором наук. Вона є викладачко Київського національного університету імені Тараса Шевченка. В 2022 році я підписав меморандум з цим вишем, ми провели багато спільних заходів, я побачив її в роботі. На мій погляд, це людина, яка все своє професійне життя захищає українську мову
Омбудсман наголосив, що він подав кандидатуру Олени Івановської згідно зі своїми повноваженнями та за усіма необхідними критеріями.
При всій повазі до діючого мовного омбудсмана, я в межах своїх повноважень, на підставі критеріїв, виконав норми законодавства України, і у встановленому порядку подав кандидатуру пані Івановської
За словами Лубінця, деякі народні депутати просили його подати кандидатуру діючого мовного омбудсмана Тараса Креміня, але він вже подав кандидатуру Олени Івановської.
Дехто з народних депутатів запустив офіційне звернення до мене, щоб я подав саме кандидатуру пана Тараса. Моя відповідь дуже проста: по перше закінчився строк, подруге я виконав норми діючого законодавства і в передбачуваний для цього строк кандидатуру вже подав
Доповнення
Мовний омбудсман Тарас Кремінь повідомив про зменшення частки людей, які вважають українську рідною мовою. Серед учнів показник знизився на 17%, батьків - на 11%, вчителів - на 8%.