Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Керівництво КНУ імені Шевченка звільнило професора Микиту Василенка через його висловлювання про "голодних" на секс українок. Рішення базується на висновках вченої ради та порушеннях Етичного кодексу університету.
Ректор КНУ повідомив про майбутнє звільнення професора Микити Василенка через порушення етичного кодексу. Комісія визнала його висловлювання про "голодних українок" неетичними.
Ректор КНУ ініціював розгляд справи професора Микити Василенка через його висловлювання про "голодних на секс українок". Комісія з питань етики може винести рішення про звільнення викладача 26 грудня.
Київський національний університет розпочав розгляд справи професора Микити Василенка через його проросійські висловлювання. Комісія з питань етики проведе аналіз ситуації та ухвалить відповідні рішення згідно з законодавством.
Студпарламент Інституту журналістики КНУ відмовився співпрацювати з адміністрацією до звільнення професора Василенка. Причиною стали його проросійські та сексистські висловлювання про миротворців та українських жінок.
Олена Дума, голова АРМА, заперечує звинувачення у відсутності досвіду для керівництва агентством. Вона посилається на свою золоту медаль, юридичну освіту та досвід роботи.
У Кривому Розі виявлено тіло Дмитра Шевчика, колишнього гендиректора ЦГЗК та кандидата на посаду міського голови. Шевчика знайшли мертвим 8 жовтня.
Миронівський краєзнавчий музей реалізує проєкт з оцифрування традиційного одягу кінця XIX - початку XX століття. Зібрано близько 40 зразків одягу та 50 інтер'єрних речей з 20 сіл громади.
Київська міська рада присвоїла звання "Почесний громадянин міста Києва" 15 видатним киянам. Серед нагороджених - Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, письменниця Оксана Забужко та інші визначні діячі культури, науки та військової справи.
"Державний оператор тилу" уклав контракти на 458 мільйонів гривень з 8 українськими виробниками на постачання свіжого хліба та хлібобулочних виробів окремо від каталогу продуктів харчування для Збройних Сил України.
Державний оператор тилу уклав контракти на 45,2 мільйона гривень на послуги з харчування курсантів військових інститутів Національного авіаційного університету та Київського національного університету імені Тараса Шевченка на другий квартал 2024 року, з економією 24% та 23% порівняно з довоєнними цінами.
22-річний кінооператор Олесь Самчук, який минулого року закінчив університет і служив у аеророзвідці під позивним "Каркаде", загинув під час ворожого обстрілу на Донецькому напрямку 11 березня, за кілька днів до запланованого весілля.
Цього року росія виділила рекордне фінансування на інформаційну війну та операції проти України, включаючи дезінформаційні кампанії, замовні статті та зусилля, спрямовані на недопущення отримання Україною зброї.
Президент Зеленський затвердив список лауреатів престижної Національної премії України імені Тараса Шевченка за 2024 рік, відзначивши художників, поетів, журналістів, композиторів, театральних діячів за видатний внесок у розвиток культури.
У київській оранжереї Ботанічного саду ім. Фоміна зацвіла 200-річна пальма Лівінгстона, яка є найстарішим представником свого виду в Європі.
Українська співачка Марія Сур вийшла до фіналу шведського конкурсу Melodifestivalen з піснею "When I'm Gone" і може представити Швецію на Євробаченні 2024 року.
Марина Безрукова призначена директором Агентства з питань оборонних закупівель України. Це перший крок у реформуванні агентства відповідно до стандартів НАТО та запобігання корупції у сфері оборонних закупівель.