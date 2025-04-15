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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 18578 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 130793 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 125583 перегляди

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14 квітня, 11:31 • 124318 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127364 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 190956 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76723 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 163972 перегляди

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Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Новини по темi

Ректор КНУ звільнив професора Микиту Василенка через його висловлювання

Керівництво КНУ імені Шевченка звільнило професора Микиту Василенка через його висловлювання про "голодних" на секс українок. Рішення базується на висновках вченої ради та порушеннях Етичного кодексу університету.

Суспільство • 27 грудня, 16:56 • 24336 перегляди

Професора КНУ Василенка звільнять "найближчими днями" - ректор

Ректор КНУ повідомив про майбутнє звільнення професора Микити Василенка через порушення етичного кодексу. Комісія визнала його висловлювання про "голодних українок" неетичними.

Суспільство • 26 грудня, 15:07 • 19221 перегляди

Професора Василенка можуть звільнити: на жарт про "голодних українок" відреагував ректор КНУ

Ректор КНУ ініціював розгляд справи професора Микити Василенка через його висловлювання про "голодних на секс українок". Комісія з питань етики може винести рішення про звільнення викладача 26 грудня.

Суспільство • 24 грудня, 23:21 • 18797 перегляди

Проросійські висловлювання професора КНУ: університет розпочав розгляд справи

Київський національний університет розпочав розгляд справи професора Микити Василенка через його проросійські висловлювання. Комісія з питань етики проведе аналіз ситуації та ухвалить відповідні рішення згідно з законодавством.

Суспільство • 24 грудня, 13:10 • 13265 перегляди

Студенти КНУ ім. Шевченка вимагають звільнення професора Василенка

Студпарламент Інституту журналістики КНУ відмовився співпрацювати з адміністрацією до звільнення професора Василенка. Причиною стали його проросійські та сексистські висловлювання про миротворців та українських жінок.

Суспільство • 23 грудня, 21:26 • 16277 перегляди

Керувати АРМА легко, якщо маєш золоту медаль: голова агентства Дума розповіла, як стала експертом з розшуку активів

Олена Дума, голова АРМА, заперечує звинувачення у відсутності досвіду для керівництва агентством. Вона посилається на свою золоту медаль, юридичну освіту та досвід роботи.

Політика • 21 жовтня, 08:37 • 13990 перегляди

У Кривому Розі знайдено мертвим ексгендиректора ЦГЗК - ЗМІ

У Кривому Розі виявлено тіло Дмитра Шевчика, колишнього гендиректора ЦГЗК та кандидата на посаду міського голови. Шевчика знайшли мертвим 8 жовтня.

Суспільство • 8 жовтня, 12:11 • 11247 перегляди

Миронівські музейники оцифровують стародавній одяг жителів свого регіону

Миронівський краєзнавчий музей реалізує проєкт з оцифрування традиційного одягу кінця XIX - початку XX століття. Зібрано близько 40 зразків одягу та 50 інтер'єрних речей з 20 сіл громади.

Суспільство • 26 вересня, 11:01 • 14156 перегляди

Олександр Сирський та Оксана Забужко стали почесними громадянами Києва

Київська міська рада присвоїла звання "Почесний громадянин міста Києва" 15 видатним киянам. Серед нагороджених - Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, письменниця Оксана Забужко та інші визначні діячі культури, науки та військової справи.

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Послуги з харчування курсантів двох військових інститутів обійдуться у 45 мільйонів гривень – ДОТ уклав контракти на другий квартал

Державний оператор тилу уклав контракти на 45,2 мільйона гривень на послуги з харчування курсантів військових інститутів Національного авіаційного університету та Київського національного університету імені Тараса Шевченка на другий квартал 2024 року, з економією 24% та 23% порівняно з довоєнними цінами.

Економіка • 4 квітня, 14:55 • 30297 перегляди

На війні загинув 22-річний кінооператор Олесь Самчук

22-річний кінооператор Олесь Самчук, який минулого року закінчив університет і служив у аеророзвідці під позивним "Каркаде", загинув під час ворожого обстрілу на Донецькому напрямку 11 березня, за кілька днів до запланованого весілля.

Суспільство • 15 березня, 18:27 • 51650 перегляди

росія збільшила витрати на інформаційну війну проти України - представник ЗСУ

Цього року росія виділила рекордне фінансування на інформаційну війну та операції проти України, включаючи дезінформаційні кампанії, замовні статті та зусилля, спрямовані на недопущення отримання Україною зброї.

Війна • 10 березня, 13:55 • 89493 перегляди

Шевченківська премія 2024: оголошено переможців

Президент Зеленський затвердив список лауреатів престижної Національної премії України імені Тараса Шевченка за 2024 рік, відзначивши художників, поетів, журналістів, композиторів, театральних діячів за видатний внесок у розвиток культури.

Культура • 9 березня, 13:52 • 32699 перегляди

У столичному ботсаду зацвіла найстаріша в Європі пальма Лівістона

У київській оранжереї Ботанічного саду ім. Фоміна зацвіла 200-річна пальма Лівінгстона, яка є найстарішим представником свого виду в Європі.

Культура • 22 лютого, 10:59 • 35503 перегляди

Швецію на "Євробаченні-2024" може представляти українка

Українська співачка Марія Сур вийшла до фіналу шведського конкурсу Melodifestivalen з піснею "When I'm Gone" і може представити Швецію на Євробаченні 2024 року.

Культура • 12 лютого, 15:39 • 22029 перегляди

Очільницею "Агенції оборонних закупівель" призначили Марину Безрукову

Марина Безрукова призначена директором Агентства з питань оборонних закупівель України. Це перший крок у реформуванні агентства відповідно до стандартів НАТО та запобігання корупції у сфері оборонних закупівель.

Війна • 29 січня, 09:12 • 19882 перегляди