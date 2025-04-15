Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Послуги з харчування курсантів двох військових інститутів обійдуться у 45 мільйонів гривень – ДОТ уклав контракти на другий квартал

Державний оператор тилу уклав контракти на 45,2 мільйона гривень на послуги з харчування курсантів військових інститутів Національного авіаційного університету та Київського національного університету імені Тараса Шевченка на другий квартал 2024 року, з економією 24% та 23% порівняно з довоєнними цінами.