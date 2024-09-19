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Олександр Сирський та Оксана Забужко стали почесними громадянами Києва

Київ • УНН

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Київська міська рада присвоїла звання "Почесний громадянин міста Києва" 15 видатним киянам. Серед нагороджених - Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, письменниця Оксана Забужко та інші визначні діячі культури, науки та військової справи.

Сьогодні, 19 вересня, Київська міська рада ухвалила рішення присвоїти 15 видатним киянам звання "Почесний громадянин міста Києва". Серед них - Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та письменниця Оксана Забужко. Про це йдеться на сайті Київської міської ради, передає УНН.

"Депутатський корпус Київської міської ради присвоїв звання "Почесний громадянин міста Києва" 15 видатним киянам. Видатні кияни отримали нагороди сьогодні, 19 вересня, на пленарному засіданні III сесії київської міської ради IX скликання. Церемонію вручення нагород провів Київський міський голова Віталій Кличко", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, звання присвоєно:

Віктору Малахову (посмертно) - театральний режисер, засновник та директор - "Київського академічного драматичного театру на Подолі";

Аллі Гордієнко - організаторка бібліотечної справи, генеральна директорка Національної бібліотеки України для дітей, президент Національної секції Міжнародної ради з дитячої та юнацької книги;

Герману Макаренку - директор ТОВ "Київ-Класик", художній керівник - головний диригент симфонічного оркестру "Київ-Класик", диригент Державного підприємства "Національний академічний театр опери та балету України імені Т. Г. Шевченка";

Євгену Савчуку - Герой України, український диригент, гендиректор Національної заслуженої академічної капели України "ДУМКА";

Євгену Станковичу - Герой України, композитор;

Максиму Тимошенку - посол Миру, ректор Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського;

Олександру Усенку - науковець, лікар-хірург, директор Державної установи "Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О. О.Шалімова" Національної академії медичних наук України;

Денису Антіпову (посмертно) - викладач кафедри мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії Навчально-наукового інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, офіцер управління 1 десантно-штурмового батальйону 95 окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України;

Оресту Васкулу (посмертно) - голова громадської організації "Київське крайове братство ветеранів ОУН і УПА та інших національно-визвольних формувань";

Віктору Вергунову - вчений у галузі сільськогосподарської меліорації та історії природознавства, директор Національної сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук, академіку НААН;

Миколі Левтіку - директор Природничо-наукового ліцею № 145 Печерського району м. Києва;

Анатолію Солов’яненку - художній керівник опери Національного академічного театру опери та балету України імені Т. Г. Шевченка;

Олександру Сирському - Герой України, Головнокомандувач ЗСУ;

Оксані Забужко - письменниця;

Олександру Злотнику - ректор Київської муніципальної академії музики ім. Р. М. Глієра.

Нагадаємо

В травні поетеса Ліна Костенко та колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний отримали звання "Почесний громадянин Києва". Відповідне рішення ухвалила Київрада.

Павло Башинський

Павло Башинський

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