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Ліна Костенко та Валерій Залужний стали почесними громадянами Києва

Ліна Костенко та Валерій Залужний стали почесними громадянами Києва

Київ • УНН

 • 50797 перегляди

Поетесі Ліні Костенко та колишньому Головнокомандувачу Збройних Сил України Валерію Залужному Київрада присвоїла звання Почесного громадянина Києва.

Поетеса Ліна Костенко та колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний отримали звання "Почесний громадянин Києва". Відповідне рішення ухвалила Київрада. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН. 

Сьогодні столиця, рішенням Київради, висловила свою шану та повагу і нагородила званням "Почесний громадянин Києва" двох людей, які є справжніми моральними авторитетами для киян і всіх українців, – Ліну Костенко та Валерія Залужного

- повідомив Кличко.

За словами мера Києва, Ліна Костенко протягом багатьох років уособлює незламність та вільну й талановиту душу українців. Дух свободи та сміливості.

"Валерія Федоровича ми відзначали за його особисті заслуги під час оборони столиці та в захисті державного суверенітету і свободи України. Був дуже радий вручити відзнаки Ліні Костенко та Валерію Залужному вдома у Ліни Василівни", - резюмував Кличко.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

СуспільствоКиїв
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