Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
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Лина Костенко и Валерий Залужный стали почетными гражданами Киева
Поэтессе Лине Костенко и бывшему Главнокомандующему Вооруженных Сил Украины Валерию Залужному Киевсовет присвоил звание Почетного гражданина Киева.
Оккупанты строят военную базу вблизи Бердянска - Андрющенко
российские оккупационные войска строят и расширяют военную базу с новыми оборонительными сооружениями вблизи захваченного города Бердянск Донецкой области, о чем свидетельствуют спутниковые фотографии и сообщения советника мэра Мариуполя.
Disney сократит количество фильмов Marvel
Генеральный директор Disney Боб Айгер планирует сократить количество новых фильмов Marvel до 2-3 в год, а телесериалов Marvel - до 2 в год, сосредоточившись на качестве, а не на количестве.
российских студентов отчислили за отказ работать на военном производстве - Центр нацсопротивления
российских студентов исключают из университетов за отказ работать на военном производстве, где заставляют собирать беспилотники и военную технику для вторжения в Украину.
Украина получит первые самолеты F-16 этим летом - министр обороны Нидерландов
Этим летом Украина получит первые истребители F-16 из Дании, но Киев должен подготовить инфраструктуру и обеспечить возможности для технического обслуживания истребителей.
В Киеве во время поминальных дней не будет ограничений по посещению кладбищ
В поминальные дни 12-15 мая в Киеве не будет никаких ограничений или запретов на посещение кладбищ, но людей призывают ограничить скопление людей и время пребывания там из-за отсутствия укрытий гражданской обороны, а также организовать дополнительные маршруты общественного транспорта к основным кладбищам.
Во Львове на месте лагеря для военнопленных почтили память погибших во Второй мировой войне
8 мая во Львове почтили память погибших во Второй мировой войне на месте концентрационного лагеря для военнопленных "Шталаг-328", впервые в Украине отмечая День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.
В ЕС согласовали План Украины с реформами для выплат из фонда в 50 млрд евро
Послы ЕС согласовали план реформ Украины для получения финансовой помощи ЕС до 2027 года в рамках Ukraine Facility.
В Часовом Яру остается более 600 человек, которые отказались от эвакуации
679 человек отказываются покинуть почти полностью разрушенный город Часов Яр в Донецкой области. Из-за вражеских обстрелов затрудняется доставка туда гуманитарной помощи.
На Кировоградщине уже обследовали почти 60 дворов после ракетного удара рф
В Кировоградской области эксперты осмотрели около 60 дворов и получили столько же обращений от жителей после ракетной атаки россии на громаду Светловодска.