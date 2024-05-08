Лина Костенко и Валерий Залужный стали почетными гражданами Киева

Поэтесса Лина Костенко и бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получили звание "Почетный гражданин Киева". Соответствующее решение принял Киевсовет. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает УНН.

Сегодня столица, решением Киевсовета, выразила свое уважение и наградила званием "Почетный гражданин Киева" двух людей, которые являются настоящими моральными авторитетами для киевлян и всех украинцев, - Лину Костенко и Валерия Залужного - сообщил Кличко.

По словам мэра Киева, Лина Костенко в течение многих лет олицетворяет несокрушимость и свободную и талантливую душу украинцев. Дух свободы и смелости.

"Валерия Федоровича мы отмечали за его личные заслуги во время обороны столицы и в защите государственного суверенитета и свободы Украины. Был очень рад вручить награды Лине Костенко и Валерию Залужному дома у Лины Васильевны", - резюмировал Кличко.