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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Александр Сырский и Оксана Забужко стали почетными гражданами Киева

Александр Сырский и Оксана Забужко стали почетными гражданами Киева

Киев  •  УНН

19 сентября 2024, 15:18  •  4897 просмотра

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Киевский городской совет присвоил звание «Почетный гражданин города Киева» 15 выдающимся киевлянам. Среди награжденных - Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, писательница Оксана Забужко и другие выдающиеся деятели культуры, науки и военного дела.

Сегодня, 19 сентября, Киевский городской совет принял решение присвоить 15 выдающимся киевлянам звание "Почетный гражданин города Киева". Среди них - Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и писательница Оксана Забужко. Об этом говорится на сайте Киевского городского совета, передает УНН.

"Депутатский корпус Киевского городского совета присвоил звание "Почетный гражданин города Киева" 15 выдающимся киевлянам. Выдающиеся киевляне получили награды сегодня, 19 сентября, на пленарном заседании III сессии киевского городского совета IX созыва. Церемонию вручения наград провел Киевский городской голова Виталий Кличко", - говорится в сообщении.

В частности, звание присвоено:

Виктору Малахову (посмертно) - театральный режиссер, основатель и директор - "Киевского академического драматического театра на Подоле";

Алле Гордиенко - организатор библиотечного дела, генеральный директор Национальной библиотеки Украины для детей, президент Национальной секции Международного совета по детской и юношеской книге;

Герману Макаренко - директор ООО "Киев-Классик", художественный руководитель - главный дирижер симфонического оркестра "Киев-Классик", дирижер Государственного предприятия "Национальный академический театр оперы и балета Украины имени Т. Г. Шевченко";

Евгению Савчуку - Герой Украины, украинский дирижер, гендиректор Национальной заслуженной академической капеллы Украины "ДУМКА";

Евгению Станковичу - Герой Украины, композитор;

Максиму Тимошенко - посол Мира, ректор Национальной музыкальной академии Украины им;

Александру Усенко - ученый, врач-хирург, директор Государственного учреждения "Национальный институт хирургии и трансплантологии им. А. А. Шалимова" Национальной академии медицинских наук Украины;

Денису Антипову (посмертно) - преподаватель кафедры языков и литератур Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии Учебно-научного института филологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, офицер управления 1 десантно-штурмового батальона 95 отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины;

Оресту Васкулу (посмертно) - председатель общественной организации "Киевское краевое братство ветеранов ОУН и УПА и других национально-освободительных формирований";

Виктору Вергунову - ученому в области сельскохозяйственной мелиорации и истории естествознания, директору Национальной сельскохозяйственной библиотеки Национальной академии аграрных наук, академику НААН;

Николаю Левтику - директор Естественно-научного лицея № 145 Печерского района г. Киева;

Анатолию Соловьяненко - художественный руководитель оперы Национального академического театра оперы и балета Украины имени Т. Г. Шевченко;

Александру Сырскому - Герой Украины, Главнокомандующий ВСУ;

Оксане Забужко - писательница;

Александру Злотнику - ректор Киевской муниципальной академии музыки им. Р. М. Глиэра.

Напомним

В мае поэтесса Лина Костенко и бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получили звание "Почетный гражданин Киева". Соответствующее решение принял Киевсовет.

Павел Башинский

Павел Башинский

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