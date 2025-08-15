Нацбанк отримав нового першого заступника: Сергій Ніколайчук очолив напрямок фінансової стабільності

$41.450.06
48.440.21
ukenru
12:08 • 22356 перегляди
Трамп вилетів до Аляски для переговорів з путіним Photo
11:40 • 22715 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
11:14 • 37703 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
09:59 • 28141 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
09:48 • 46494 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
08:34 • 30466 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
15 серпня, 04:50 • 67157 перегляди
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
15 серпня, 03:55 • 99801 перегляди
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
15 серпня, 03:09 • 57695 перегляди
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путінаVideo
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 201237 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
3.4м/с
37%
756мм
Популярнi новини
На Покровському напрямку - третина боїв на фронті: карта від ГенштабуPhoto15 серпня, 05:27 • 44462 перегляди
Саміт Трампа і путіна: Reuters дізналося про можливі домовленості15 серпня, 06:37 • 14335 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 76729 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?10:28 • 33583 перегляди
Для саміту на Алясці відкриті "всі варіанти", включно з тим, що Трамп може раптово піти - CNN11:58 • 11392 перегляди
Публікації
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
11:14 • 37703 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?10:28 • 33818 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
09:48 • 46494 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 76965 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 201237 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Джо Байден
Дональд Туск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Білий дім
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 80259 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 164122 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 112798 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 129375 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 177826 перегляди
Актуальне
The New York Times
Starlink
BFM TV
Financial Times
Truth Social

Нацбанк отримав нового першого заступника: Сергій Ніколайчук очолив напрямок фінансової стабільності

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Сергія Ніколайчука призначено першим заступником Голови Національного банку 15 серпня 2025 року. На цій посаді він здійснюватиме керівництво вертикаллю підпорядкування "Фінансова стабільність", а також тимчасово – "Монетарна стабільність, замінивши Катерину Рожкову.

Нацбанк отримав нового першого заступника: Сергій Ніколайчук очолив напрямок фінансової стабільності

Рада Національного банку України призначила Сергія Ніколайчука першим заступником Голови Національного банку. Відповідну кандидатуру на засіданні 15 серпня 2025 року запропонував Голова НБУ Андрій Пишний. Про це інформує НБУ, пише УНН.

Деталі

На новій посаді Ніколайчук очолить вертикаль підпорядкування "Фінансова стабільність", а тимчасово – "Монетарна стабільність". При цьому Катерина Рожкова припиняє виконання обов’язків першого заступника у зв’язку із закінченням строку повноважень. Національний банк розпочне пошук кандидата на вакантну посаду заступника Голови.

Андрій Пишний подякував Рожковій за багаторічну роботу та привітав Ніколайчука з призначенням.

Правління Національного банку вирішує надскладні завдання в безпрецедентних умовах. Фінансова система працює як годинник навіть під час повномасштабної війни – це результат щоденної кропіткої роботи всієї команди. Нова конструкція Правління посилить нашу інституційну спроможність і здатність реагувати на сучасні виклики

- зазначив Пишний.

Правління Національного банку, відповідно до закону, складається з семи осіб: Голови НБУ, першого заступника та п’яти заступників Голови, усі вони входять до складу Правління та забезпечують стратегічне управління банківською системою країни.

Довідково

Сергій Ніколайчук обіймає посаду заступника Голови Національного банку України з липня 2021 року, куруючи блок "Монетарна стабільність".

Його кар’єра в НБУ розпочалася у 2004 році, і до 2019 року він пройшов шлях від економіста до директора Департаменту монетарної політики та економічного аналізу.

З вересня 2019-го по квітень 2020 року Ніколайчук працював заступником Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Потім, з квітня 2020-го до липня 2021 року, очолював Департамент макроекономічних досліджень групи ICU.

Крім практичної діяльності, він є почесним професором практики Київської школи економіки та викладає в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Ніколайчук закінчив КНУ у 2004 році з відзнакою, здобувши ступінь магістра економіки. У 2008 році в тому ж університеті захистив дисертацію на тему "Моделювання трансмісійного механізму монетарної політики в Україні" та отримав ступінь кандидата економічних наук.

Експерт: НБУ півроку ігнорує санкції проти банку Порошенка13.08.25, 16:10 • 3777 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаФінанси
Петро Порошенко
Investment Capital Ukraine
Національний банк України
Київська школа економіки
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Андрій Пишний
Україна