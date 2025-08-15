Нацбанк отримав нового першого заступника: Сергій Ніколайчук очолив напрямок фінансової стабільності
Київ • УНН
Сергія Ніколайчука призначено першим заступником Голови Національного банку 15 серпня 2025 року. На цій посаді він здійснюватиме керівництво вертикаллю підпорядкування "Фінансова стабільність", а також тимчасово – "Монетарна стабільність, замінивши Катерину Рожкову.
Рада Національного банку України призначила Сергія Ніколайчука першим заступником Голови Національного банку. Відповідну кандидатуру на засіданні 15 серпня 2025 року запропонував Голова НБУ Андрій Пишний. Про це інформує НБУ, пише УНН.
Деталі
На новій посаді Ніколайчук очолить вертикаль підпорядкування "Фінансова стабільність", а тимчасово – "Монетарна стабільність". При цьому Катерина Рожкова припиняє виконання обов’язків першого заступника у зв’язку із закінченням строку повноважень. Національний банк розпочне пошук кандидата на вакантну посаду заступника Голови.
Андрій Пишний подякував Рожковій за багаторічну роботу та привітав Ніколайчука з призначенням.
Правління Національного банку вирішує надскладні завдання в безпрецедентних умовах. Фінансова система працює як годинник навіть під час повномасштабної війни – це результат щоденної кропіткої роботи всієї команди. Нова конструкція Правління посилить нашу інституційну спроможність і здатність реагувати на сучасні виклики
Правління Національного банку, відповідно до закону, складається з семи осіб: Голови НБУ, першого заступника та п’яти заступників Голови, усі вони входять до складу Правління та забезпечують стратегічне управління банківською системою країни.
Довідково
Сергій Ніколайчук обіймає посаду заступника Голови Національного банку України з липня 2021 року, куруючи блок "Монетарна стабільність".
Його кар’єра в НБУ розпочалася у 2004 році, і до 2019 року він пройшов шлях від економіста до директора Департаменту монетарної політики та економічного аналізу.
З вересня 2019-го по квітень 2020 року Ніколайчук працював заступником Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Потім, з квітня 2020-го до липня 2021 року, очолював Департамент макроекономічних досліджень групи ICU.
Крім практичної діяльності, він є почесним професором практики Київської школи економіки та викладає в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
Ніколайчук закінчив КНУ у 2004 році з відзнакою, здобувши ступінь магістра економіки. У 2008 році в тому ж університеті захистив дисертацію на тему "Моделювання трансмісійного механізму монетарної політики в Україні" та отримав ступінь кандидата економічних наук.
