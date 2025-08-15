Нацбанк получил нового первого заместителя: Сергей Николайчук возглавил направление финансовой стабильности

Совет Национального банка Украины назначил Сергея Николайчука первым заместителем Председателя Национального банка. Соответствующую кандидатуру на заседании 15 августа 2025 года предложил Председатель НБУ Андрей Пышный. Об этом информирует НБУ, пишет УНН.

Детали

На новой должности Николайчук возглавит вертикаль подчинения "Финансовая стабильность", а временно – "Монетарная стабильность". При этом Екатерина Рожкова прекращает исполнение обязанностей первого заместителя в связи с окончанием срока полномочий. Национальный банк начнет поиск кандидата на вакантную должность заместителя Председателя.

Андрей Пышный поблагодарил Рожкову за многолетнюю работу и поздравил Николайчука с назначением.

Правление Национального банка решает сверхсложные задачи в беспрецедентных условиях. Финансовая система работает как часы даже во время полномасштабной войны – это результат ежедневной кропотливой работы всей команды. Новая конструкция Правления усилит нашу институциональную способность и способность реагировать на современные вызовы - отметил Пышный.

Правление Национального банка, согласно закону, состоит из семи человек: Председателя НБУ, первого заместителя и пяти заместителей Председателя, все они входят в состав Правления и обеспечивают стратегическое управление банковской системой страны.

Справка

Сергей Николайчук занимает должность заместителя Председателя Национального банка Украины с июля 2021 года, курируя блок "Монетарная стабильность".

Его карьера в НБУ началась в 2004 году, и до 2019 года он прошел путь от экономиста до директора Департамента монетарной политики и экономического анализа.

С сентября 2019-го по апрель 2020 года Николайчук работал заместителем Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Затем, с апреля 2020-го до июля 2021 года, возглавлял Департамент макроэкономических исследований группы ICU.

Помимо практической деятельности, он является почетным профессором практики Киевской школы экономики и преподает в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

Николайчук окончил КНУ в 2004 году с отличием, получив степень магистра экономики. В 2008 году в том же университете защитил диссертацию на тему "Моделирование трансмиссионного механизма монетарной политики в Украине" и получил степень кандидата экономических наук.

Эксперт: НБУ полгода игнорирует санкции против банка Порошенко