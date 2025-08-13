Эксперт: НБУ полгода игнорирует санкции против банка Порошенко
Киев • УНН
Национальный банк Украины более шести месяцев игнорирует санкции СНБО в отношении Международного инвестиционного банка, который принадлежит Петру Порошенко. Эксперт Валентин Гладких указывает на вывод 2,8 млрд грн средств клиентов из банка.
Национальный банк Украины (НБУ) более шести месяцев игнорирует санкции СНБО и не применяет ограничений в отношении Международного инвестиционного банка (МИБ), который принадлежит пятому президенту Петру Порошенко. Об этом заявил политический эксперт Валентин Гладких в авторском материале, передает УНН.
Прошло уже почти полгода, но НБУ под руководством Андрея Пышного до сих пор не принял никаких ограничений в отношении МИБ. Складывается впечатление, что из-за личной близости между Порошенко и Пышным регулятор целенаправленно саботирует санкционное решение
По словам эксперта, такой подход контрастирует с действиями регулятора в других случаях, когда санкции против владельцев банков или их репутация становились основанием для быстрых решений. Мотор-Банк Вячеслава Богуслаева, PIN Банк Евгения Гинера и Альфа-Банк Михаила Фридмана ограничили почти сразу после введения санкций или даже раньше.
Эксперт полагает, что избирательная осторожность НБУ может свидетельствовать о личной лояльности Андрея Пышного к Петру Порошенко. Гладких напомнил, что глава НБУ уклонился от участия в принятии санкционного решения и не только физически отсутствовал на заседании СНБО 12 февраля 2025 года, но и не подключился онлайн, фактически дистанцировавшись от решения.
"Регулятор не реагирует даже тогда, когда из банка начинают активно выводить средства. Если на 1 февраля 2025 года объем средств клиентов составлял 9,4 млрд грн, то на 1 июня — уже лишь 6,5 млрд грн. Сокращение на 2,8 млрд грн или более чем на 30%", — подчеркнул эксперт, ссылаясь на официальные данные НБУ.