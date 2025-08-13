Эксперт: НБУ полгода игнорирует санкции против банка Порошенко

$41.430.02
48.080.12
ukenru
13:12 • 3912 просмотра
Трамп проводит переговоры с Зеленским и европейскими лидерами перед встречей с путиным - СМИ
Эксклюзив
12:02 • 11529 просмотра
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
Эксклюзив
10:06 • 20401 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
09:48 • 39774 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
09:00 • 25298 просмотра
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Эксклюзив
08:39 • 43053 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
13 августа, 06:18 • 54253 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo
13 августа, 06:01 • 33256 просмотра
Трамп в среду переговорит с Зеленским и лидерами Европы перед саммитом с путиным - Reuters
12 августа, 17:43 • 69089 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Эксклюзив
12 августа, 15:14 • 83838 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
2.7м/с
37%
755мм
Популярные новости
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на ИбицеVideo13 августа, 05:47 • 48097 просмотра
Автомобиль Тони Старка из «Мстителей» впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 27321 просмотра
Посол Украины отреагировал на инцидент с украинцами на концерте Макса Коржа в Варшаве13 августа, 06:57 • 10882 просмотра
На Покровском направлении сорвали штурм россиян - НацгвардияVideo13 августа, 07:26 • 34913 просмотра
В россии прокомментировали слухи о возможном обмене территориями между государством-агрессором и УкраинойVideo11:10 • 14758 просмотра
публикации
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
Эксклюзив
09:48 • 39771 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Эксклюзив
08:39 • 43052 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo13 августа, 06:18 • 54253 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты12 августа, 17:43 • 69089 просмотра
Правовой парадокс, или как Верховный Суд по-разному применил одну и ту же норму закона в аналогичных делах12 августа, 16:50 • 44348 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Скотт Бессент
Джо Байден
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Аляска
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака12:40 • 5332 просмотра
Автомобиль Тони Старка из «Мстителей» впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 27841 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на ИбицеVideo13 августа, 05:47 • 48599 просмотра
Премьера «Шрека 5» официально отложена: новая дата выхода в кинотеатрах уже установленаVideo12 августа, 18:19 • 24881 просмотра
Легенда снова в строю: гитара Эдди Ван Халена впервые за 40 лет уйдет с молотка12 августа, 15:52 • 32365 просмотра
Актуальное
Нефть марки Brent
MIM-104 Patriot
Ми-8
Truth Social
Нью-Йорк Таймс

Эксперт: НБУ полгода игнорирует санкции против банка Порошенко

Киев • УНН

 • 1206 просмотра

Национальный банк Украины более шести месяцев игнорирует санкции СНБО в отношении Международного инвестиционного банка, который принадлежит Петру Порошенко. Эксперт Валентин Гладких указывает на вывод 2,8 млрд грн средств клиентов из банка.

Эксперт: НБУ полгода игнорирует санкции против банка Порошенко

Национальный банк Украины (НБУ) более шести месяцев игнорирует санкции СНБО и не применяет ограничений в отношении Международного инвестиционного банка (МИБ), который принадлежит пятому президенту Петру Порошенко. Об этом заявил политический эксперт Валентин Гладких в авторском материале, передает УНН

Прошло уже почти полгода, но НБУ под руководством Андрея Пышного до сих пор не принял никаких ограничений в отношении МИБ. Складывается впечатление, что из-за личной близости между Порошенко и Пышным регулятор целенаправленно саботирует санкционное решение

— считает автор.

По словам эксперта, такой подход контрастирует с действиями регулятора в других случаях, когда санкции против владельцев банков или их репутация становились основанием для быстрых решений. Мотор-Банк Вячеслава Богуслаева, PIN Банк Евгения Гинера и Альфа-Банк Михаила Фридмана ограничили почти сразу после введения санкций или даже раньше.

Эксперт полагает, что избирательная осторожность НБУ может свидетельствовать о личной лояльности Андрея Пышного к Петру Порошенко. Гладких напомнил, что глава НБУ уклонился от участия в принятии санкционного решения и не только физически отсутствовал на заседании СНБО 12 февраля 2025 года, но и не подключился онлайн, фактически дистанцировавшись от решения.

"Регулятор не реагирует даже тогда, когда из банка начинают активно выводить средства. Если на 1 февраля 2025 года объем средств клиентов составлял 9,4 млрд грн, то на 1 июня — уже лишь 6,5 млрд грн. Сокращение на 2,8 млрд грн или более чем на 30%", — подчеркнул эксперт, ссылаясь на официальные данные НБУ.

Лилия Подоляк

Экономикаполитика
Петр Порошенко
Национальный банк Украины
Андрей Пышный