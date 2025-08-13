Эксперт: НБУ полгода игнорирует санкции против банка Порошенко

Национальный банк Украины (НБУ) более шести месяцев игнорирует санкции СНБО и не применяет ограничений в отношении Международного инвестиционного банка (МИБ), который принадлежит пятому президенту Петру Порошенко. Об этом заявил политический эксперт Валентин Гладких в авторском материале, передает УНН.

Прошло уже почти полгода, но НБУ под руководством Андрея Пышного до сих пор не принял никаких ограничений в отношении МИБ. Складывается впечатление, что из-за личной близости между Порошенко и Пышным регулятор целенаправленно саботирует санкционное решение — считает автор.

По словам эксперта, такой подход контрастирует с действиями регулятора в других случаях, когда санкции против владельцев банков или их репутация становились основанием для быстрых решений. Мотор-Банк Вячеслава Богуслаева, PIN Банк Евгения Гинера и Альфа-Банк Михаила Фридмана ограничили почти сразу после введения санкций или даже раньше.

Эксперт полагает, что избирательная осторожность НБУ может свидетельствовать о личной лояльности Андрея Пышного к Петру Порошенко. Гладких напомнил, что глава НБУ уклонился от участия в принятии санкционного решения и не только физически отсутствовал на заседании СНБО 12 февраля 2025 года, но и не подключился онлайн, фактически дистанцировавшись от решения.

"Регулятор не реагирует даже тогда, когда из банка начинают активно выводить средства. Если на 1 февраля 2025 года объем средств клиентов составлял 9,4 млрд грн, то на 1 июня — уже лишь 6,5 млрд грн. Сокращение на 2,8 млрд грн или более чем на 30%", — подчеркнул эксперт, ссылаясь на официальные данные НБУ.