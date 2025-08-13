Експерт: НБУ півроку ігнорує санкції проти банку Порошенка

Національний банк України (НБУ) понад шість місяців ігнорує санкції РНБО та не застосовує обмежень щодо Міжнародного інвестиційного банку (МІБ), який належить п’ятому президенту Петру Порошенку. Про це заявив політичний експерт Валентин Гладких в авторському матеріалі, передає УНН.

Минуло вже майже пів року, але НБУ під керівництвом Андрія Пишного досі не вжив жодних обмежень щодо МІБу. Складається враження, що через особисту близькість між Порошенком і Пишним регулятор цілеспрямовано саботує санкційне рішення — вважає автор.

За словами експерта, такий підхід контрастує з діями регулятора в інших випадках, коли санкції проти власників банків або їхня репутація ставали підставою для швидких рішень. Мотор-Банк В’ячеслава Богуслаєва, PIN Банк Євгенія Гінера та Альфа-Банк Михайла Фрідмана обмежили майже одразу після введення санкцій або навіть раніше.

Експерт вважає, що вибіркова обережність НБУ може свідчити про особисту лояльність Андрія Пишного до Петра Порошенка. Гладких нагадав, що голова НБУ уникнув участі в ухваленні санкційного рішення й не лише фізично не був присутній на засіданні РНБО 12 лютого 2025 року, але й не підключився онлайн, фактично дистанціювавшись від рішення.

"Регулятор не реагує навіть тоді, коли з банку починають активно виводити кошти. Якщо на 1 лютого 2025 року обсяг коштів клієнтів становив 9,4 млрд грн, то на 1 червня — вже лише 6,5 млрд грн. Зменшення на 2,8 млрд грн або понад 30%", — підкреслив експерт посилаючись на офіційні дані НБУ.